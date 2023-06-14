Симонов: Последняя нитка транзита газа через Украину будет перекрыта

Новость американского иформагентства «Блумберг» о том, что подземные газовые хранилища Украины избавят Европу от зависимости от российского газа, является фальшивой сенсацией.

Об в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается украинских подземных хранилищ, интересно с точки зрения распространения этой новости. Об этом написали ну прямо все. Причем «Блумберг» подал это как «остроумную новую оригинальную идею». Мол, найден еще один способ окончательно избавиться от российского газа. На самом деле, сенсации нет и в помине. Эти ПХГ были построены еще в советское время. На границе СССР и стран Варшавского блока были построены хранилища как раз для того, чтобы обеспечивать поставки в зимний период. Не гнать газ с Уренгоя, а частично брать из ПХГ. Они там 30 с лишним лет находятся. То есть «Блумберг» написал о том, что Волга впадает в Каспийское море», – считает эксперт.

Он напомнил, что в прошлом сезоне венгерские компании использовали украинские ПХГбез всяких сенсаций.

«Это очередная история про то, как гениальные люди из Брюсселя думают-думают-думают о европейской энергобезопасности и придумывают что-то такое, что Москву загонит в ловушку. ПХГ играют важную роль для балансировки рынка в высокий сезон. Да, они помогут Венгрии, Словакии и Польше, как это происходило и раньше. Ничего революционного там не произойдет. Даже полностью заполненные хранилища не избавят Европу от необходимости в высокий сезон закупать дополнительные объемы газа. Также очевидно, что газовый баланс ЕС не сойдется», – сказал Симонов.

Он привел официальные данные ЕС о том, что Старый Свет сейчас потребляет на 60 млрд кубометров газа меньше. Пострадала прежде всего европейская промышленность. При этом Россия уже потеряла 80 млрд кубометров своего импорта и потеряет еще 30 млрд.

Эксперт полагает, что США таким образом подводят Европу к полному отказу от российского газа. А если ЕС попытается сопротивляться, украинская ГТС будет взорвана.

«Эта история про хранилища является подготовкой к тому, что последняя нитка транзита через Украину будет перекрыта. Потому что уж больно много новостей идет про Украину. Россия не будет подписывать транзитный контракт в конце 2024 года, но почему-то об этом заговорили именно сейчас. Сейчас заговорили про ПХГ. Закачаем сейчас, и можно российский газ отрубать. К этому же все идет. Полное прекращение транзита газа через Украину очевидный и логичный сценарий», – отметил Симонов.

ЕС рассматривает возможность хранения газа в украинском Бильче-Волицко-Угерском подземном хранилище, находящемся в 96 км от границы с Польшей. Оно вместит в четыре раза больше природного газа, чем крупнейшее хранилище Германии – 17 млрд кубометров. Но чтобы хранение газа на Украине стало жизнеспособным, цены должны упасть достаточно низко, чтобы оправдать затраты.

При этом «Блумберг» пишет, что хранение европейского газа в украинских ПХГ возможно только в случае «вмешательства ЕС для обеспечения защиты от потенциальных потерь», но при этом не поясняет, имеется ли ввиду ввод войск. Компания «Укртрансгаз», оператор ПХГ страны, уже прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза. То есть Украина готовится к такому сценарию.

В 2023 году отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины упал до 7,2%. от общего объема потребления. Зато поступления СПГ с терминалов выросли до 56,2 млрд куб. м – на 7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.