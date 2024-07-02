Симонов: Россия ответит на арест своих танкеров жестко

Елена Острякова.  
02.07.2024 17:20
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Санкции, Спецоперация


Если западные правительства отважатся арестовать танкеры с российской нефтью, они получат жесткий ответ.

Об этом с уверенностью заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Если западные правительства отважатся арестовать танкеры с российской нефтью, они получат жесткий ответ. Об...

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«Тут недавно западная пресса написала какие-то секретные сведения, что русские заминировали всю инфраструктуру в северных морях. Не знаю, что мы там заминировали, но напомню, что «Северные потоки» были взорваны, а на Западе ничего не взорвалось из инфраструктуры. «Балтик коннектор» повредил, как выяснилось, китайский якорь.

Но это же не означает, что если с нами будут обращаться сверхгрубо, мы все будем проглатывать и со всем соглашаться. Я считаю, что если будет арестован танкер с российской нефтью, это будет очень серьезный прецедент. Думаю, что мимо этого, мы не пройдем, потому что это вопрос нашего экономического выживания», – рассуждал Симонов.

К таким выводам его подтолкнула статья на сайте Бруклинского института США, которая призывает вносить все больше танкеров в санкционные списки и подталкивает к тому, чтобы отлавливать российские суда в Балтийском море.

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