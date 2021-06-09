09.06.2021, Москва, Максим Никифоров
 
Дзен, Политика, Россия
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Симоновский суд рассмотрит новый иск Евгения Пригожина к Любови Соболь

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Симоновский районный суд Москвы и намерен взыскать с...

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин обратился в Симоновский районный суд Москвы и намерен взыскать с Любови Соболь компенсацию за причинение морального вреда.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

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Предприниматель сообщил, что обратился в суд после появления недостоверных материалов, порочащих его деловую репутацию в интервью Соболь с журналистами «Царьграда». Ранее Тверской районный суд Москвы уже признал публикации сторонницы Навального недостоверными. Согласно постановлению суда от 10.11.2020 по делу 02-2365/2020, материалы должны были удалить и выпустить опровержение.

«Однако в рамках рассмотренного дела требование о компенсации морального вреда Евгением Викторовичем не заявлялось, в связи с чем истец принял решение обратиться по этому вопросу с отдельным иском», — сказано в сообщении.

Известно, что юристы компании «Конкорд» собирают необходимые документы для обращения в суд по факту клеветнических заявлений Владимира Милова и Любови Соболь. Правоохранительные органы уже проводят доследственную проверку.

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