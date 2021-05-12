Симоновский суд удовлетворил два иска Пригожина к Соболь на миллион рублей

12.05.2021, Москва, Игорь Астахов

Столичный суд обязал юриста ФБК Любовь Соболь выплатить петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компенсацию в размере 500 тысяч рублей за причиненный моральный вред по каждому из двух исковых заявлений.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что Симоновский суд Москвы удовлетворил оба иска предпринимателя к соратнице блогера Алексея Навального. Причиной судебных разбирательств стало распространение ответчицей недостоверных и оскорбительных материалов, размещенных на YouTube-канале «Навальный Live» и сайте «Znak».

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Также отмечается, что поданные иски никак не связаны с политическими взглядами, которых придерживается ответчица.

Ранее юристы компании заявляли, что основания для подачи искового заявления присутствуют и в отношении другого сторонника Навального – Владимира Милова.