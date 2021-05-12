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12.05.2021, Москва, Игорь Астахов
 
Дзен, Оппозиция, Политика, Россия
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Симоновский суд удовлетворил два иска Пригожина к Соболь на миллион рублей

Столичный суд обязал юриста ФБК Любовь Соболь выплатить петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компенсацию в...

Столичный суд обязал юриста ФБК Любовь Соболь выплатить петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину компенсацию в размере 500 тысяч рублей за причиненный моральный вред по каждому из двух исковых заявлений.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщает, что Симоновский суд Москвы удовлетворил оба иска предпринимателя к соратнице блогера Алексея Навального. Причиной судебных разбирательств стало распространение ответчицей недостоверных и оскорбительных материалов, размещенных на YouTube-канале «Навальный Live» и сайте «Znak».

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Также отмечается, что поданные иски никак не связаны с политическими взглядами, которых придерживается ответчица.

Ранее юристы компании заявляли, что основания для подачи искового заявления присутствуют и в отношении другого сторонника Навального – Владимира Милова.

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