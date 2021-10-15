Симоньян остро поставила вопрос о гражданстве для российских соотечественников

15.10.2021 20:39 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Если проблемы с получением российского гражданства имеют даже те соотечественники, которые активно работают на Русский мир, то дело плохо.

Об этом в ходе VII Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе своего выступления она попросила у зала поднять руки тех, кто хотел бы получить российское гражданство.

«Ну, о чём можно говорить? – прокомментировала Симоньян. – О чём нужно говорить: мы очень много дискутируем, страстно выступаем о судьбах соотечественников, о судьбах русских и русскоязычных, оказавшихся не по своей вине и не по своей воле оторванными от Родины, но, к сожалению, очень мало делаем». «Если даже присутствующие в этом зале, люди, коренно связанные с Россией, иначе они бы не присутствовали в этом зале, не могут получить российское гражданство, желая этого (а я сейчас увидела, наверное, половину рук в зале), то это меня лично наполняет ещё большей печалью, чем та печаль, с которой я сюда шла», – добавила главред RT.

Позже она прокомментировала данный эпизод в своём Telegram-канале.

«Это люди, которые, живя в других странах, деятельно работают на Русский мир. Часто рискуя свободой и жизнью. Это лучшие из Русского мира. Половина зала подняли руки. Половина зала! Родненькая, зачем же ты так?» – написала Симоньян.