Симоньян рассказала о репрессиях против русских на оставленных армией РФ территориях Украины

Нужно сделать всё, чтобы, когда на Украине всё закончится победой российской армии, поддержавшие Россию люди не сказали: «будьте вы прокляты», а поблагодарили за освобождение от киевского режима.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Очень печальная история. К сожалению, она совершенно не единичная. Это люди, которые яро за нас, но остаются на территориях, с которых мы уходим. Тактически или стратегически, на время или не на время.

Женщина, председатель сельсовета поселка с говорящим названием Кутузовка, Надежда Антонова. Ее арестовали под восторженные телекамеры британских и прочих западных СМИ, под восторженные фотоаппараты, сразу написанные статьи, что вот смотрите, как здорово — взяли, арестовали, надели наручники на женщину за то, что она призывала своих односельчан надевать белые повязки в знак того, что они поддерживают Россию.

Мы из этого конкретного населенного пункта отошли — надолго или нет, но вот, она своей судьбой за это поплатилась. Они не смогли, естественно, в присутствии западных телекамер ее расстрелять или разорвать на куски. Но что с ней будет дальше, их не волнует.

Вот я очень прошу всех, кто имеет к этому отношение, — пусть нас волнует. Давайте, когда это закончится с Божьей помощью, ни один русский человек не может сомневаться в том, что мы победим. Этого нельзя себе представить. Когда это закончится нашей победой, надо чтобы эти люди, которые с нами и за нас, не сказали нам – будьте вы прокляты, а сказали нам спасибо. Как они это собирались сделать, когда изначально всё началось», – отметила она.