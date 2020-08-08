Симоньян резко оценила итоги «принуждения Грузии к миру»

08.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Так называемая операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году была прервана и не достигла результата, который был нужен России. Об этом в своем блоге пишет руководитель RT Маргарита Симоньян.

«Нерешительность — главная наша беда. Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику. Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор. Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что — избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества?

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Не то что подмосковному ежу, а даже уже пицундской ящерице понятно — нас будут мочить, что бы мы ни делали. Даже не заморочатся искать сколько-нибудь вразумительный повод. Поэтому делать надо то, что нужно нам. Всегда. А вот тут возникает главный из неотвеченных вопросов. Что нам нужно-то?» – рассуждает Симоньян.

И события на Кавказе 2008 года, и возвращение Крыма, но не Новороссии – это заморозка существующих проблем, отмечает бывший участник Русской весны в Харькове политтехнолог Константин Долгов.

«10 лет назад спасли Южную Осетию. Потом признали её и Абхазию (хотя против Абхазии и санкции вводили до этого). Но в Грузии как был враждебный режим, так и остался. И вот эти несколько километров, которые не по вине солдат не дошли до Тбилиси, чтобы вышвырнуть Михо и поставить там пророссийскую власть, – аукаются по сей день.

По сути, история с Крымом – такая же недосказанность, как и война 888. Можно, конечно, рассказывать в программе «Время покажет», что крымчане – это правильные русские, а Донбасс, Харьков, Одесса – это Украина, «а мы в дела суверенной Украины не лезем».

Недосказанность, фрагментарность, паллиативность – вот что характеризовало российскую внешнюю политику 10 лет назад. И сегодня мало что изменилось. 888 и Крым – это не решение проблем, это попытка их решить, но не более», – пишет Долгов.