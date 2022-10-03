Симоньян: Такая армия нам не подходит

Новости Украины

Масштаб задач перед Россией стоит такой, что ей не подходит «компактная армия», которой она решала проблемы до ситуации на Украине. Об этом в эфире ток-шоу «Воскресный вечер» заявила российская журналистка Маргарита Симоньян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Симоньян напомнила, что площадь новых российских территорий, которые нужно защищать и освобождать дальше, в три раза превышает площадь европейской Бельгии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Такая армия в XXI веке нам, очевидно, не подходит. Сейчас многие говорят о том, что и год службы нам не подходит – не успевают подготовить… Наша огромная страна, которая взвалила на себя вот такие задачи, которая сейчас сражается на линии фронта более тысячи километров, не может это делать той армией, которую, мы поверили, что так надо, как у них. У них же так – с образованием мы поверили в свое время, с культурой… Территория, на секундочку, это больше, чем три Бельгии, где штаб-квартира НАТО находится», – сказала журналистка. «Представьте себе, что эта наша компактная армия, эта туфелька 36-го размера на каблучке, должна защищать, добивать до административных границ территорию больше, чем три Бельгии. Мы вообще масштаб задачи можем себе представить? Надо его себе представлять, что это не локальная какая-то маленькая штучка, это не высадились в Казахстан и остановили какой-то бунт левой пяткой в январе и никто даже ничего не заметил. Приехали, разобрались и все. Это не в других точках мира, включая Карабах и прочее, где мы справляемся с этими локальными задачами… Мы же справляемся с масштабными задачами. Давайте, мы сейчас из-за того, что эта задача оказалась такой тяжелой, и непонятно еще чем это завершится и когда. Дороги назад у нас нет, и возникает вопрос, когда и второй вопрос, где все остановится», – заявила Симоньян.