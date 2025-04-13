Симоньян: Украина будет разделена
Украина будет разделена на три части – российскую, буферную и контролируемую Западом.
Об этом в эфире ТВЦ заявила глава медиахолдинга RT Маргарита Симоньян.
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«Территории, которые раньше были Украиной, будут поделены, как была раньше поделена Польша. Нам чужого не надо, мы заберем свои, русские земли, где живут люди нашей культуры, нашего языка, которые хотят жить с нами. Мы заберем всё то, где нам рады. Посерединке будет буферная зона – чтобы те, кто нам не рады, не могли устраивать пакости тем, кто нам рады.
А то, что за буферной зоной, – да найдется, кому поделить. Будь то де-юре присоединение, или какой-то изуверский, с вывернутой рукой протекторат, как это любят делать на Западе. Этого могло и не быть. Нужно было просто вести себя прилично, не ссориться с нами. Как в том детском анекдоте – не гадить у дверей боксера», – сказала Симоньян.
Она прогнозирует с высокой долей вероятности завершение активных боевых действий на Украине, но только в том случае, если Великобритания руками ВСУ не срежиссирует провокацию, чтобы импульсивный Дональд Трамп пошел на эскалацию с Россией.
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