«Симптоматичненько»: Во время визита Зеленского на учения у солдат забрали боевые патроны

18.04.2020, Ужгород, Тарас Стрельцов

Во время недавнего посещения Владимиром Зеленским учений 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Закарпатской области у военнослужащих отобрали магазины с боеприпасами.

На это обратили внимание пользователи социальных сетей, изучившие фотографии с маневров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментаторы расценили это как свидетельство боязни Зеленского своей армии. Как известно, ранее радикальные националисты неоднократно критиковали президента за якобы имеющееся желание пойти на уступки Москве в Донбассе.

«Зеленая бубочка так обос**лась, что у десантников на учениях, которое оно посетило, отобрали магазины? Кстати, когда оно лазит в бронике без пластин у «линии разграничения» и боится в то же время свою десантуру – симптоматичненько», – комментирует экс-боевик АТО Андрей Шор, участник боев за Донецкий аэропорт.

Справедливости ради, отмечают пользователи социальных сетей, подобные меры предосторожности предпринимала охрана и предыдущих президентов. Так, когда Леонид Кучма приезжал на присягу в учебный центр «Десна», у солдат позабирали затворы с автоматов.

А во время визита Виктора Ющенко на танковый полигон обеспечивающие охрану президента снайперы сидели на вышках, а рядом с танком, на котором катался президент, ехало шесть человек бодигардов на бронемашине.