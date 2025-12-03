Симптоматично: на Украине детей стали называть Иуда и Люцифер

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине набирает популярность тенденция давать детям имена библейских персонажей, причем, не всегда положительных. Об этом рассказали в эфире телеканала «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинские родители стали смелее экспериментировать с выбором имён для своих детей. И вот в сети уже несколько дней обсуждают новость – в Тернополе новорожденного малыша назвали Иудой», – рассказали на канале.

На Украине это уже второй случай регистрации такого имени: 11-летний Иуда живет в Чернигове, а вторым стал 3-месячный младенец из Тернополя.

Родители признаются, что выбрали имя ещё до рождения.

«Никаких других вариантов мы не рассматривали. В переводе с еврейского это имя означает «славящий Бога», это царское имя.», – рассказали родители.

Они пожаловались, что сразу столкнулись с хейтом, потому что для многих украинцев это имя ассоциируется с библейским персонажем-предателем.

«Нас спрашивали – а что с ребёнком будет в школе? Ну, во-первых, мы миссионеры в Турции, там это нормальное имя. Во-вторых, со своего школьного опыта я понял одно: не важно твоё имя, а важна атмосфера в школе. Если атмосфера буллинга – тебя будут буллить вне зависимости от имени», – сказал отец Иуды.

«Это его право – в 18 лет сменить своё имя, если захочет», – легкомысленно добавила мать.

Нашлись на Украине и другие необычные имена: Титус, Ной, Космос, Валькирия. Есть даже один малолетний Люцифер. А от традиционных имён украинцы отказываются.