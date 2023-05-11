Символ дебоша украинцев в Анкаре отправили на подпись Буданову, призвавшего убивать русских по всему миру

Игорь Шкапа.  
11.05.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Скандал


Желто-синий флаг, из-за которого украинская делегация устроила потасовку на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре, решили украсить подписью начальник ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает телеграм-канал Верховной рады.

Желто-синий флаг, из-за которого украинская делегация устроила потасовку на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического...

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«В руках генерала Кирилла Буданова именно это знамя, за кражу которого русский «отгреб по мордяке». Теперь подпись Буданова придаст символизм и дополнительную значимость нашему украинскому символу», – рассказал Мариковский.

Он добавил, что сейчас согласовываются условия передачи флага на благотворительность.

Напомним, что на днях днях Буданов заявил, что Украина будет убивать русских по всему миру.

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинская делегация в Анкаре устроила дебош, завершившийся избиением российского представителя Валерия Ставицкого.

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