«Символ героического противостояния терроризму»: зрителей впечатлило продолжение боевика «Шугалей»

30.09.2020, Москва, Иван Никифоров

Фильм «Шугалей-2», повествующий о реальной истории похищенных в Ливии российских социологов, удостоился высоких оценок зрителей на разных интернет-площадках, связанных с кино. Посмотревшие картину отметили достойную игру актерского состава, профессионализм режиссерской работы и актуальную сюжетную линию.

На сайте Kino-teatr.ru сиквел «Шугалей» получил оценку 7,692 балла из 10. Это отличный результат, который можно сравнить с другими российскими и заграничными фильмами. В частности, драма «Гагарин. Первый в космосе» набрала на данной площадке 7,726 балла, а кинолента «Адмиралъ» – 6,981 балл.

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Один из комментаторов в своем отзыве о фильме отметил, что новое амплуа Кирилла Полухина, исполнившего роль Максима Шугалея, позволило актеру раскрыться – его игра доставила исключительно положительные эмоции. Ранее он играл преимущественно в детективных сериалах. Полухин потрясающе вжился в роль похищенного социолога и великолепно сыграл ее. Другой комментатор назвал киноленту сильной, показывающей тяжелую реальность.

На ресурсе Otzovik.com картина «Шугалей» набрала 4,77 балла из 5 возможных. Аудитория онлайн-сервиса отметила качество и достоверность жутких сцен пыток узников ливийской тюрьмы «Митига». Именно в ней больше года содержатся Максим Шугалей и его коллега Самер Суэйфан. Пользователи с трудом верят, что в подобных условиях можно выживать и находиться в принципе. Некоторые зрители выбирали киноленту для просмотра даже несмотря на то, что это «не их» жанр. И не разочаровались, судя по восторженным отзывам.

Некоторые пользователи заметили, что пока сюжет второй части фильма остается незаконченным, поскольку россиян до сих пор удерживают в триполитанской тюрьме. Елена из Санкт-Петербурга отметила, что фильм действительно тяжелый, но именно благодаря этой киноленте о попавших в беду российских ученых теперь знают даже за границей.

«Теперь сложно найти человека, который не слышал хотя бы краем уха их фамилий. Мировая общественность развернула такую борьбу, что ребята, сами того не желая, стали символом героического противостояния терроризму», – подчеркнула девушка в комментарии к картине.

Кинолента «Шугалей-2» также набрала высокий балл на платформе Ivi.ru – 8,3 балла из 10. Подписчики данного онлайн-кинотеатра оценили основанный на реальных событиях сюжет и рекомендовали фильм к просмотру, предупреждая, что картина не из простых. Также документальный боевик «Шугалей-2» советовали посмотреть пользователи платформы Tvzavr.ru.

Социологи Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан удерживаются боевиками радикального бандформирования RADA, которым руководит террорист Абд аль-Рауф Карра. Россиян схватили и бросили в неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи. До сих пор в адрес россиян не выдвинуты официальные обвинения. Шугалей и Суэйфан, несмотря на издевательства и пытки со стороны надзирателей, не сдаются и продолжают надеяться на скорое освобождение и возвращение на родину.