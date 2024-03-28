«Символ современной Украины»: во Львове построят мемориал главарю ОУН в виде пустой оружейной

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Во Львове объявили победителя архитектурного конкурса на лучший проект «общественного пространства» памяти первого главаря ОУН.

Сюжет опубликовал Львовский горсовет, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Победителями оказалась группа местных студентов-архитекторов, которые спроектировали «памятник без памятника» – сооружение в виде металлической оружейной с цитатой основателя ОУН о том, как куётся украинская нация.

По задумке авторов, находиться внутри мемориала – это как быть между двух стен в виде оружейных шкафов-пирамид. Выйти можно узкой тропой, «которая является метафорой к единственному пути в борьбе за свободу».

При этом руководитель проекта мечтает материализовать этот памятник «из переплавленного металла-техники и оружия российских оккупантов».

Пущего символизма добавляет то, что как раз у Львовского политеха, где установят мемориал, улица Евгения Коновальца пересекается с улицей Степана Бандеры.

Примечательно, что оружейная пустая, однако во Львове уверены, что это более чем наглядно отображает, в том числе, современную обстановку на Украине – «дайте оружие».

«Здесь очень хорошее интеллектуальное обоснование, почему мемориальный объект должен выглядеть именно так, почему это именно оружейная, почему она, собственно, пустая, и эта работа ставит очень много вопросов. Люди, которые проходят мимо, будут думать о Коновальце, думать о том куске истории и ставить себе какие-то вопросы. Интересно, что она очень сильно эмоционально присоединена к современному состоянию. Сегодня мы тоже живём во время пустой оружейной. Я думаю, это очень цепляет людей и актуализирует фигуру Коновальца», – рассказала член жюри, архитекторка Ольга Криворучко.

В свою очередь начальник управления архитектуры и урбанистики Львовского горсовета Антон Коломейцев пояснил, что выгравированная на скульптуре фраза Коновальца будет путеводной звездой для нового поколения украинцев.

«Квинтэссенцией этого произведения является фраза Коновальца «в огне перетапливается железо в сталь, в борьбе превращается народ в нацию». Думаю, что эти слова будут мотивировать новое поколение бороться за это государство, быть здесь, творить здесь, в том числе бороться с оружием. Это оружейная, она открытая, потому что борьба продолжается. И борьба за существование новой Украины, о которой мы мечтаем, продолжится и после нашей победы», – объяснил Коломейцев.

Следующим этапом станет проектирование, затем состоится реализация проекта. Сколько денег на это понадобится, ещё не известно.