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Британское издание Guardian, комментируя ход и итоги вчерашних переговоров РФ и Украины в Стамбуле, назвало ее «символической победой Путина».

«Кадры со встречи, состоявшейся во дворце Долмабахче, были шокирующими: ряд российских делегатов в темных костюмах сидели напротив украинцев, одетых в их фирменную зеленую камуфляжную боевую форму», – говорится в публикации.

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Единственным ощутимым результатом переговоров, которые длились менее двух часов, стало то, что обе стороны согласились обменять по 1000 военнопленных с каждой стороны, что стало крупнейшим обменом пленными за весь конфликт, отмечает издание.

Ожидания от переговоров изначально были невысокими: официальные лица США не возлагали больших надежд, а Москва не проявляла особой готовности к компромиссу.

По словам источника в украинской делегации, цитируемого изданием на условиях анонимности, Россия придерживалась своих максималистских территориальных требований, настаивая на том, чтобы Украина отказалась от территорий, которые Москва даже не контролирует.

Тем не менее, добавляет газета, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Москва удовлетворена результатами и готова продолжить переговоры с Киевом.

Обе стороны заявили, что обсуждали организацию встречи Зеленского и Путина, которые встречались всего один раз в 2019 году.

«Хотя встреча, по-видимому, не принесла существенных результатов в плане прекращения конфликта, она представляет собой символическую победу Путина, который отказался принять 30-дневное прекращение огня, которого Украина и ее европейские союзники требовали в качестве предварительного условия для переговоров. Российский лидер пытается найти баланс с президентом США, по-видимому, поддерживая мирные переговоры в пользу Трампа, но при этом настаивая на условиях, которые по сути равносильны капитуляции Украины. Такой результат, скорее всего, будет расценен как неудача для Зеленского, поскольку он предпринял смелую попытку вызвать Путина на прямую встречу в надежде завоевать расположение Вашингтона и разоблачить то, что Украина называет пустыми обещаниями российского лидера положить конец войне», – пишет Guardian.

По мнению британского издания, нынешняя тупиковая ситуация, похоже, прокладывает путь к саммиту США-Россия после того, как Трамп в четверг подорвал переговоры, заявив, что «ничего не произойдет», пока он лично не встретится с Путиным.

В пятницу президент США, который становился все более нетерпеливым из-за медленного темпа переговоров, заявил, что встретится со своим российским коллегой «как только мы сможем это организовать», что вызвало опасения в Киеве, что они могут остаться в стороне, пока другие решают их судьбу.

Зеленский провел последние несколько недель, приспосабливаясь к различным требованиям США, чтобы продемонстрировать свою готовность к миру.