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Новости Украины

Харьковский городской голова Игорь Терехов 20 мая обсудил насущные вопросы с мэром Нюрнберга. Этот немецкий город по-прежнему остается побратимом Харькова, в отличие от многих российских городов, связь с которыми была демонстративно разорвана на последней сессии городского совета.

Побратимство Харькова с Нюрнбергом по-своему символично, но вряд ли об этом приятно вспоминать Терехову.

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Дело в том, что в Харькове в декабре 1943 года состоялся первый в истории суд над нацистскими военными преступниками. Сегодня страницы материалов исторического процесса читаются так, как будто они написаны вчера.

Спустя почти 80 лет, к суду над последователями гитлеровских палачей готовятся в Донецке. МИД ДНР работает над созданием устава трибунала для суда над нацистами. Будет справедливо, если расплата в конце концов настигнет и таких «героев», как советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

20 мая он в эфире телеканала ТСН фактически призвал к геноциду русских.

«Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово «русские». Я за то, чтобы в Луганске и Донецке забыли слово «русские»», – заявил Подоляк.

Этот же персонаж, поздравляя Зеленского с годовщиной инаугурации, назвал экс-комика «человеком, который положит конец русской варварской цивилизации».

«Обыкновенный нацистёныш! Пусть почитает историю Третьего рейха, как там закончили его главари. Ему пригодится», – комментируют выступление нациста в соцсетях.

А пока Подоляк злобствует, Харьков говорит по-русски и делает выводы. Несмотря на заверения властей, что «битва за Харьков выиграна», на окружной после недолгого затишья возобновился орудийный гул. В городе периодически слышны взрывы и залпы РСЗО. Кроме того, во многих районах среди бела дня звучат автоматные и пулеметные очереди. Тербаты либо тренируются, либо спьяну выясняют отношения между собой.

Власть никак не реагирует на опасные для жизни гражданских перестрелки. Зато глава военной администрации Синегубов заботливо советует харьковчанам не ходить в Саржин Яр, поскольку там «остается большое количество неразорвавшихся боеприпасов и могут быть установлены растяжки, которые оставили там ДРГ».

Синегубов либо темнит, либо плохо представляет себе карту города. Саржин Яр не партизанский лес и не заброшенная промзона. Это ухоженное место отдыха в одном из центральных районов города, окруженное офисными зданиями и жилыми домами, в том числе высотными. Здесь находится популярный источник минеральной воды, поэтому в светлое время суток всегда многолюдно.

А ночью, когда действует комендантский час, вокруг «Источника» много действующих блокпостов. Достаточно сложно представить, что сюда незамеченной пробралась российская ДРГ. Еще сложнее вообразить, что разведчики, теряя драгоценное время и рискуя быть обнаруженными, минируют мирную «водопойную» тропу.

Скорее растяжки, если они есть, поставили ВСУ или националистические формирования. Чтобы оградить какой-то свой объект. Поэтому спасибо Синегубову, что предупредил. Гнезда нацистов харьковчане стараются обходить десятой дорогой. От «защитников» и пулю поймать не долго. А дальше одна дорога – на склад невостребованных трупов. По слухам, главные врачи харьковских больниц получили приказ отправлять туда как можно больше тел. Пригодятся для новой «Бучи».

Сами же больницы нередко служат военным опорными пунктами. Как, например, демилитаризированный на днях Институт эндокринологии в Померках. После попадания там взорвалось немало «пробирок».

С учетом актуальных «ужасов нашего городка» уже не такой безумной кажется петиция украинской писательницы Елены Павловой с требованием переименовать все улицы Пушкина в украинских городах в улицы Стивена Кинга – «писателя мирового значения, поддержавшего Украину в ее борьбе против нашествия захватчика».

Зная традиции Харькова, забавно представить, как будет выглядеть будущая улица Кинга, пока еще Пушкинская, в День рождения американского писателя. Сейчас-то артисты в костюмах пушкинских героев и просто горожане в День рождения Пушкина читают его стихи возле памятника Поэту…

Памятник, если успеют, нацисты снесут, как напоминание о слове «русский». Взамен воздвигнут что-нибудь покошмарнее из кинговских фантазий, возможно, с лицом самого «короля ужасов». А вокруг, пугая детей, станет бродить аниматор в костюме Пеннивайза. Иногда роль кровавого клоуна сможет исполнять сам Зеленский, благо ему даже в образ входить не придется.

А в финале праздника какой-нибудь двоечник, ныне «герой и патриот», припомнит миру школьные обиды и под кайфом сожжет полгорода. В полном соответствии с законами жанра.