«Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру» – Коротченко

США, пугающие весь мир «агрессивным» российским газом, устроили энергетический кризис в Европе и довели украинский народ до крайней степени нищеты.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Венгрия будет согреваться российским газом. Украина будет согреваться русофобией, только русофобия не греет. Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру, потому что украинцам придётся так же прыгать, скакать как кенгуру, чтобы согреться, в противном случае замёрзнут. Поражает эта махровая русофобия, эти злобные заявления из Киева, с Украины.

Но, дело в том, что, сколько ни ругали бы Венгрию, Россию, любая европейская страна выбирает прагматизм и собственные национальные интересы. Никто содержать, кормить, давать деньги Украине не будет, эта страна нынешней зимой останется один на один с морозами и русофобией, воровать российский газ будет, видимо, себе дороже.

«В том, что происходит сейчас в Европе с ценами на газ, с отсутствием бензина – виновата не Россия, виноваты США, которые обязались снабжать ЕС своим сжиженным природным газом (СПГ) по, как они говорили, конкурентным ценам. Где этот газ с молекулами свободы американской? Он идёт в восточные страны, в Юго-Восточную Азию, другие государства, которые готовы платить. И, разумеется, для капиталиста здесь главный закон – это прибыль», – констатировал эксперт.