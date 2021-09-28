«Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру» – Коротченко

«Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру» – КоротченкоНовости Украины
США, пугающие весь мир «агрессивным» российским газом, устроили энергетический кризис в Европе и довели украинский народ до крайней степени нищеты.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Венгрия будет согреваться российским газом. Украина будет согреваться русофобией, только русофобия не греет. Символом Украины нынешней зимой станет кенгуру, потому что украинцам придётся так же прыгать, скакать как кенгуру, чтобы согреться, в противном случае замёрзнут. Поражает эта махровая русофобия, эти злобные заявления из Киева, с Украины.
Но, дело в том, что, сколько ни ругали бы Венгрию, Россию, любая европейская страна выбирает прагматизм и собственные национальные интересы. Никто содержать, кормить, давать деньги Украине не будет, эта страна нынешней зимой останется один на один с морозами и русофобией, воровать российский газ будет, видимо, себе дороже.
«В том, что происходит сейчас в Европе с ценами на газ, с отсутствием бензина – виновата не Россия, виноваты США, которые обязались снабжать ЕС своим сжиженным природным газом (СПГ) по, как они говорили, конкурентным ценам. Где этот газ с молекулами свободы американской? Он идёт в восточные страны, в Юго-Восточную Азию, другие государства, которые готовы платить. И, разумеется, для капиталиста здесь главный закон – это прибыль», – констатировал эксперт.
Игорь Коротченко подчеркнул, что этой зимой многие украинцы останутся без средств к существованию, что может привести к беспорядкам и бунтам.
«Никто не будет слушать Украину, никто не будет думать об Украине. Украина останется один на один со своей русофобией. Куда эта русофобия заведет украинцев – уже известно. С украинцев будут драть шкуру в семь раз больше, чем платят нормальные потребители за тот же самый российский газ.
То есть, украинское население становится новой нефтью для Киева, их будут стричь как баранов. Захочет ли украинский народ выполнять эту роль, я в этом сильно сомневаюсь. Очевидно, мы можем увидеть уже нынешней зимой газовые бунты на Украине, потому что население не может остаться без средств к существованию, платя только за коммуналку, за ЖКХ, за газ.
Люди хотят есть, пить, одеваться, детей своих кормить. А их заставляют все оставшиеся гроши, эти несчастные гривны, платить украинским монополистам, которые вместо того, чтобы закупить дешёвый газ в России, и тем самым понизить в 7 раз действующие цены, относительно того предполагаемого увеличения, которое наступит осенью, они предполагают стричь украинцев и плевать на них», – резюмировал Коротченко.
Спасибо!
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