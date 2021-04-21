Синдром вассала. Польша пропустила мимо ушей послание Путина

21.04.2021, Варашава, Матеуш Пискорский

Новости Украины

Как безопасность Польши связана с кризисом в Донбассе? Некоторые из польских политиков замечают прямую связь, утверждая, что после «вторжения» на Украину Россия намерена «совершить агрессию» в Польшу.

Усиление военной риторики вассальных государств Вашингтона в регионе Восточной и Центральной Европы набирает обороты. Правда, в последние время Варшава отстает в этом виде «спортивных соревнований» от Праги, но польские политики неизменно пытаются пугать всех «российской угрозой».

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Нагнетанием обстановки занимаются представители всех политических сил страны. Практически, высказывания депутатов разных парламентских партий почти не отличаются друг от друга. Все убеждены, что потенциальный российско-украинский конфликт создает угрозу интересам польской национальной безопасности.

«Президент России осознает, что захват Украины ключ к ослаблению уровня безопасности Польши» – утверждает председатель парламентского Комитета по национальной обороне Михал Ях из правящей партии «Право и справедливость».

Так же, как многие другие польские политики и эксперты, Ях считает, что у Москвы по определению существуют планы вооруженного нападения на Польшу, хотя – как всем известно – между двумя странами нет территориальных претензии и других серьезных, не решаемых споров. Именно интересом Польши пытаются они объяснить попытку втягивания Киева в НАТО.

Зам спикера Сената Михал Каминьский (оппозиционный «Союз европейских демократов») считает, что «Польша никогда не станет безопасной, пока в России правят люди такие, как Владимир Путин». Не объясняет, почему считает российского президента настолько великой угрозой, используя общие фразы про то, как глава российского государства «стремится к восстановлению Советского Союза».

Бывший министр обороны, депутат от «Гражданской коалиции» Томаш Семоняк уверен, что Россия «продолжает агрессию, которую начала в 2014 году».

При этом никто даже не пытается ответить на основный вопрос: с какой стати у Москвы должны вообще возникать не дружеские намерения к Варшаве. Так же, как и никто не обратил внимания, что в своем послании Федеральному Собранию российский лидер сказал лишь про то, что у России есть интересы. Интересы, которые никак не касаются Польши. Интересы, которые никак не препятствуют нормализации польско-российских отношений.

Однако для этого польский политический класс должен принять факты и рассматривать внешнюю политику как способ реализации своих собственных национальных интересов, а не как часть геополитической игры США, в которой Варшаве отведена лишь второстепенная роль.