Синдром Зеленского: Чийгозу по ночам являются донецкие бабушки, а в ушах навязчиво звенит русский шансон

11.04.2019, Киев, Игорь Петров

После первого тура президентских выборов на Украине чувствуется реванш пророссийских сил: в маршрутках особенно громко играет русский шансон, а злобные бабушки с Донбасса готовятся голосовать за Зеленского во втором туре.

Об этом в эфире канала UA:Перший заявил замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сегодня ведем битву с агрессивной информационной политикой тех, которые из-за бугра отрабатывают наше политическое поле и наш народ. Мы видим, что подлецы, от которых мы защитили страну, не встали на колени, сегодня угрожают. Они сегодня просто очень вдохновились. Кто-то уже сказал, что шансон русский уже очень ярко стал играть в маршрутках. Мы что теперь, и георгиевские ленточки тоже увидим? Потому что вот этот дух реваншизма, связанный с Зеленским! Все, что связано в Путиным, с Россией, у нас сейчас открывается в обществе.

Я проходил регистрацию на второй тур, я увидел часть переселенцев с Донбасса, у меня вышла дискуссия. Они мстить пришли. Я видел бабушек с таким, знаете.. мягко говоря, жесткостью такой – «хватит! Вы над нами издевались, теперь мы придем!». Что общего может иметь бабушка 80-ти лет с молодым пацаном? Задают вопросы – «а что он будет делать?» – «Какая разница, все равно я за него буду голосовать потому что я против вас!». Это не с нашей стороны идет, мы – за Украину», – переживает Чийгоз.