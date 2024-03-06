Сингапурский министр не соврал: F-35 участвуют в войне с Россией

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У вооруженных формирований киевского режима становится все больше видов высокоточного оружия.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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В публикации отмечается, что «ВСУ пытаются нанести урон России, в первую очередь атакуя транспортные пути и инфраструктурные, оборонные, энергетические и иные стратегические объекты».

«При этом у Украины становится больше новейших видов высокоточных вооружений (ВТО) – ракет, дронов и снарядов, с помощью которых за счет предоставляемых Западом IT-технологий отрабатываются высокотехнологичные способы уничтожения целей. Абсолютное большинство таких нападений с применением ВТО российские силы отражают, однако бывают и потери», – говорится в статье.

Кроме того, газета уделяет внимание информации, озвученной министром обороны Сингапура, сообщившего, что американские истребители пятого поколения F-35 участвуют в миссиях для выявления мест размещения средств ПВО России в зоне СВО.

Примечательно, что эти слова прозвучали, когда министр объяснял парламенту преимущества F-35, которые планируется закупить у США.

«Сингапур как негласный союзник США и Великобритании имеет доступ к закрытой информации этих стран, а также НАТО. Выступая в парламенте, Нг Энг Хенг вряд ли хотел подставить своих союзников. В справке на сайте Минобороны Сингапура сообщается о том, что ведомство, когда оценивало с помощью структур США возможность закупок истребителя F-35 для нужд страны, «получило доступ к информации и средствам, предназначенным только для пользователей F-35, для проведения серии всесторонних и надежных оценок способностей этого истребителя.

В частности, в технической литературе есть информация о бортовой радиолокационной станции AN/APG-81, которая в различных вариантах монтируется на F-35. Эта станция способна обнаруживать и давать координаты целей на дальности не менее 200 км», – добавляет «НГ.

В свою очередь военный эксперт, полковник в отставке Владимир Попов, который служил в войсках ПВО считает, что таким образом F-35, которые наблюдались в небе над нейтральной территорией в Черном море, могли засекать работу средств российских ПВО в Крыму, Херсонской и Запорожской областях.

Он обратил внимание, что кроме F-35 радары для обнаружения целей размещены на стратегических беспилотниках типа RQ-4 Global Hawk и разведывательных самолетах США и НАТО типа Lockheed U-2 или Boeing RC-135W Rivet Joint.

«Эта авиация постоянно мониторит территорию РФ не только в Черном море, но и на Балтике, а также в Арктике и на Дальнем Востоке. А значит, может давать целеуказания и координаты целей для ВСУ», – резюмировал полковник.