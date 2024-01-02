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В целом на сербских улицах сохраняется относительно спокойная обстановка, ходя прозападные майданщики обещают возобновить акции протеста, отказываясь признавать свое поражение на состоявшихся несколько недель назад выборах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне нового года научный сотрудник «Фонда по защите демократии» Ивана Страднер, специализирующаяся на «сдерживании России», поинтересовалась у американского политтехнолога Джейсона Джея, каким будет цвет сербского майдана. Ее собеседник, в свое время работавший в команде покойного ястреба американской политики Джона Маккейна и молдавской премьерки-русофобки Майи Санду, ответил, что цвет этот будет «синий», а сам майдан начнется 2 января этого года.

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После этих слов прозападная оппозиция действительно стала чаще выносить на улицы флаги Евросоюза, но еще, по всей видимости, не отошла от празднеств, чтобы переходить к активным антиправительственным протестам.

В свою очередь негласный лидер прозападной оппозиции олигарх Драган Джилас в разговоре с главой миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ODIHR) Альбертом Джонсоном заявил, что управляемая им политическая сила не признает результаты выборов.

«Если воровство (голосов) будет продолжаться, мы начнем протесты», – заявил Джилас.

Тем временем, одна из лидеров прозападной коалиции «Сербия против насилия» Мариника Тепич прекратила голодовку, которая продолжалась двенадцать дней. Мадам вышла к своим политическим сторонникам в образе страдающей Юлии Тимошенко времен киевского майдана, и сказала, что «через две недели она будет устойчиво стоять на ногах», и тогда можно будет продолжить «освобождение».

Пока же в минувшую субботу перевыборы прошли на тридцати избирательных участках Сербии, а сегодня – в восьми, в провинциальных Бачка Петровце, Белой Планице, Беочине, Мионице и Петровце на Млави (прошли на избирательных участках, где не удалось определить результаты голосования на выборах, состоявшихся 17 декабря, а также на тех участках, где результаты голосования были аннулированы из-за выявленных нарушений). При этом результаты повторного голосования уже никак не повлияют на общие итоги выборов в стране.

Также Республиканская избирательная комиссия (РИК) окончательно утвердила результаты выборов в столичном Белграде, согласно которым блок действующего президента Сербии Александра Вучича получил 49 мандатов, а прозападный «Сербия против насилия» – 43. Избирком не прислушался к требованию оппозиционеров аннулировать итоги выборов в сербской столице.