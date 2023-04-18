«Синхронное убийство»: что стоит за российско-европейской блокадой украинского зерна – Бортник

Объявление Польши и других европейских стран о введении временного запрета на импорт аграрной продукции с Украины сработало синхронно с блокировкой Россией зернового коридора.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не предательство. Предают тогда, когда что-то обещали, когда есть какие-то соглашения, договорённости, союзы, а тут просто узкий национальный интерес. Мы сегодня считали, что если соглашения с Польшей и другими странами не будут достигнуты, то мы можем потерять около трети экспорта нашего зерна, речь идёт о миллиардах долларов. Более того, смотрите, как синхронно пошло. А что параллельно происходит с зерновой сделкой? Она фактически не функционирует. Россия заблокировала осмотры кораблей. То есть сейчас вывезти из Украины зерно – легче сбежать из замка Иф. Что, поляки не знают, что Россия заблокировала коридор? Знают. Почему появляются эти требования сейчас? Как это корреспондируется с заявлением о вечной исторической дружбе, с учебниками, с политическими союзами? Как это корреспондируется с правилами и соглашениями об Ассоциации Украины и ЕС? Есть же договор. А где Еврокомиссия, кстати? Западный мир же основан на правилах. Почему одна страна может заблокировать не только ввоз, но и транзит? Хотя, по нормам, даже изменения квот и налогообложений должны согласовываться. Взяли – и запретили, и все молчат. Где закон, где правила? Или «это другое»?», – возмутился Бортник.

Он озвучил последствия для Украины.

«Мы можем потерять, мы сейчас фактически потеряли возможность экспорта зерна, маркетинговый год только начинается. Это приводит к тому, что с украинскими производителями сельхоз-продукции не будут заключены соглашения международных глобальных трейдеров. И даже приостановка вывоза этого зерна на какой-то период, две-три недели, будет приводить к тому, что мы будем без соглашений. Что мы – вынуждены будем, даже если эта совместная российско-европейская блокада будет снята с нашего зерна, то мы потеряем выгодные контракты и будем вынуждены продавать потом это очень дёшево, практически бесплатно, просто, чтобы отдать. Сельское хозяйство в Украине в части производства зерновых, овощей, просто убивается, причём убивается внешними силами синхронно», – подчеркнул политолог.

«Зачем? Не знаю. То ли у кого-то это национально-эгоистический интерес. Может, Польша хочет больше компенсаций от Еврокомиссии, давя Украину, пытается выдавить больше денег из Брюсселя. То ли просто нас вышибают из мировых рынков, пользуясь ситуацией. То ли пытаются усилить нашу зависимость от внешних заимствований, потому что, если мы не продадим продукцию сельского хозяйства, нам будет нужно ещё больше кредитов, мы ещё меньше соберём налогов и всего остального. Не знаю, много тут мотиваций. Думаю, что тут, прежде всего, какой-то экономический эгоизм проистекает», – заключил Бортник.