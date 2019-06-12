Сирены на улицах Приштины: «Лже-государство» Косово у ног Билла Клинтона

12.06.2019, Белград, Ксения Голуб

Бывший президент США Билл Клинтон прибыл в аэропорт Приштины «Адем Джашари», где его приветствовал «министр иностранных дел» так называемого косовского государства Беджет Пацолли.

«Добро пожаловать в вашу семью в Косово, господин президент», – написал Пацолли в Facebook, где также опубликовал несколько фотографий приезда Билла Клинтона.

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Экс-лидер США, руководивший агрессией НАТО, закончившейся бомбардировками Югославии и отторжением края от Сербии, был приглашен на торжества по случаю 20-й годовщину вступления сил НАТО в Косово, сообщает B92.

По случаю визита Клинтона косовские спецслужбы совместно с американцами предприняли беспрецедентные меры безопасности. Маршрут кортежа был заблокирован для пешеходов и транспорта вооруженной полицией с собаками, более известными как K-9. На улицах Приштины звучали сирены.

Интересно, что приезд Клинтона в Косово совпал с визитом одного из вождей сербских майданщиков – лидера партии «Двери» Бошко Обрадовича в посольство США в Белграде. По информации издания Alo.rs, Обрадович в сопровождении главы Национальной партии Вука Еремича встречался с заместителем помощника госсекретаря США Мэтью Палмером.

Не стоит удивляться, что активизация действий сербской оппозиции каждый раз совпадает с новыми обострениями ситуации вокруг Косово или переговорами по судьбе края.