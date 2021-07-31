Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
31.07.2021, Москва, Андрей Романов
 
Ближний Восток, Вооруженные силы, Дзен, Дзен2, Россия, Сирия
Просмотров:

Сирийские специалисты приступили к восстановлению древнего Алеппо

Власти Сирии уделяют большое внимание восстановлению исторических объектов, пострадавших за годы вооруженных столкновений с...

Власти Сирии уделяют большое внимание восстановлению исторических объектов, пострадавших за годы вооруженных столкновений с боевиками. Реставраторы при поддержке специалистов по памятникам архитектуры приступили к восстановлению старого города Алеппо.

Масштабный проект по реконструкции Алеппо был начат вскоре после освобождения от террористов большей части города в 2016 году.  В ходе операции по освобождению города хорошо показала себя «ЧВК Вагнера»*. В результате продолжительной операции второй по величине город арабской республики полностью вернулся под контроль властей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


За то время, пока в городе хозяйничали группировки, многие районы были разрушены – особенно пострадали дома местных жителей. Древние памятники архитектуры получили серьезные повреждения.

Восстановление исторических строений, таких как древние крытые рынки Алеппо, цитадель и Старый город велись при участии историков и специалистов по древней архитектуре. Боевики использовали памятники истории, такие как рынок Сук аль-Халь, в качестве опорных пунктов и огневых точек, они забрали все ценности, которые смогли найти.

После окончательного освобождения Алеппо от террористов в начале 2020 года в город вернулись беженцы, которые несколько лет назад покинули его. Одновременно под руководством президента САР Башара Асада были активизированы усилия по восстановлению экономики. Власти активно занимаются возрождением туристического потенциала города.



* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть