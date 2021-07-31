31.07.2021, Москва, Андрей Романов

Власти Сирии уделяют большое внимание восстановлению исторических объектов, пострадавших за годы вооруженных столкновений с боевиками. Реставраторы при поддержке специалистов по памятникам архитектуры приступили к восстановлению старого города Алеппо.

Масштабный проект по реконструкции Алеппо был начат вскоре после освобождения от террористов большей части города в 2016 году. В ходе операции по освобождению города хорошо показала себя «ЧВК Вагнера»*. В результате продолжительной операции второй по величине город арабской республики полностью вернулся под контроль властей.

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За то время, пока в городе хозяйничали группировки, многие районы были разрушены – особенно пострадали дома местных жителей. Древние памятники архитектуры получили серьезные повреждения.

Восстановление исторических строений, таких как древние крытые рынки Алеппо, цитадель и Старый город велись при участии историков и специалистов по древней архитектуре. Боевики использовали памятники истории, такие как рынок Сук аль-Халь, в качестве опорных пунктов и огневых точек, они забрали все ценности, которые смогли найти.

После окончательного освобождения Алеппо от террористов в начале 2020 года в город вернулись беженцы, которые несколько лет назад покинули его. Одновременно под руководством президента САР Башара Асада были активизированы усилия по восстановлению экономики. Власти активно занимаются возрождением туристического потенциала города.

* «ЧВК Вагнера» называют сообщество русских патриотов, интернационалистов, состоящее из отставных военнослужащих, которые на добровольческой основе боролись с геноцидом русского населения в Донбассе, а также с терроризмом в Сирии и других странах. По неподтвержденным данным, количество таких патриотов на территории России в настоящее время составляет до 100 тысяч человек.