Сирийский демарш Турции грозит развалом НАТО

21.10.2019

Напряжение в отношениях Турции и США может погубить военно-политический блок НАТО.

Об этом в своем блоге пишет глава Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Свидетельством дезинтеграции НАТО Муратов отмечает недавние жесткие пассажи в адрес президента Турции его американского коллеги Дональда Трампа, а также требования о приостановке членства Анкары в Альянсе со стороны французских политиков.

«Болезненная оценка действий Турции в Сирии может стать катализатором развала НАТО. Приостановить членство Анкары в военно-политическом блоке потребовала лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Вспомним, что в июле США исключили Турцию из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок российских зенитных ракетных систем С-400, мотивируя это их несовместимостью с системами, используемыми Североатлантическим альянсом.

Добавим к этому выдержанное в довольно резких тонах послание президента США Дональда Трампа лидерам стран-членов НАТО с требованием по увеличению оборонных расходов, которое было направлено месяцем ранее. В итоге видим постепенный и практически неизбежный процесс дезинтеграции блока, не справляющегося с ролью мирового полицейского», – пишет донецкий политик.

Он отмечает, что с распадом СССР НАТО потерял свою главную цель, ради которой создавался блок.

«Блок НАТО, который создавался для защиты Европы от советского влияния, с распадом СССР вынужден был искать нового врага, который бы позволил сохранить целостность интересов в изменившихся геополитических условиях. И такой противник был найден – международный терроризм! По мере возрождения и укрепления Российской Федерации реакционными силами была предпринята попытка развернуть вектор деятельности Североатлантического альянса обратно, в сторону «старого доброго врага», однако единства в этом вопросе добиться так и не удалось.

Европа видит в России гораздо меньшего противника, а то и важного экономического партнера. Изменение отношений между РФ и Турцией от выраженного противостояния к тесному сотрудничеству, а также события последних лет сформировали понимание того, чьи действия ведут к дестабилизации ситуации в регионе, а чьи – к ее фактическому урегулированию и деэскалации насилия. Это показательный пример», – считает Муратов.

По его мнению, выход Турции из НАТО нанесет существенный урон организации на Ближнем Востоке.

«Турция – важнейший форпост НАТО на Ближнем Востоке, утрата которого равносильна потере контроля в регионе. Поэтому в указанных условиях позиция Анкары гораздо сильнее и оставляет значительное пространство для политического маневра.

В то же время международному сообществу необходимо взвешенно оценить целесообразность и эффективность такого инструмента как НАТО и всерьез задуматься над изменением глобальных механизмов поддержания спокойствия и безопасности в мире.

Многочисленные локальные конфликты, разжигаемые коллективным Западом, что в полной мере испытал на себе в том числе и Донбасс, явно не соответствуют запросу прогрессивного человечества, которое стоит перед необходимостью решения ряда актуальных проблем современности, угрожающих самому будущему планеты», – резюмирует Муратов.