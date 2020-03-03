03.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, Сирия, Турция
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Сирия понесла тяжелые потери, но сбила 12 беспилотников Турции


Армия Сирии во время боевых действий понесла тяжелые потери в живой силе и технике, но сбила 12 беспилотников Турции, чем, как сообщалось ранее, существенно снизила число воздушных атак.

Такие данные, ссылаясь на свои источники приводит военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показали только что в одной курилке потери сирийских правительственных сил с 26 по 28 февраля. Не турецкие, конечно, бравурные агитки, но потери серьезные. 191 погибший, 293 раненых, уничтожены либо повреждены: 23 танка, 16 БМП, 9 РСЗО», – перечислил Коц в своем блоге.

Кроме того, по его данным, «ударом по наблюдательному пункту иранцев убиты 43 КСИРовца».

«Сирийцы в общем сбили 12 турецких беспилотников. Пять – Анка и семь – Байрактар. Сбивали Панцирями и Буками», – уточнил он успехи Дамаска.

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