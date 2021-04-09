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10.04.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Ближний Восток, Дзен, Донбасс, Политика, Сирия
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Сирия приняла делегацию ДНР


Сирия приняла делегацию ДНР. В Дамаске у гостей из Донбасса состоялась встреча с одним из руководителей Арабской социалистической партии «Баас» доктором Махди Дахлаллахом. В ближайшее время сирийская политсила должна подписать соглашение о сотрудничестве с движением «Донецкая республика».

Представители ДНР провели встречу со студентами в школе подготовки кадров партии «Баас». Там прошла дискуссия на международно-значимые темы.

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Кроме того, делегаты Донбасса приняли участие в конференции по инвестициям, а также встретились с Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и с Верховным муфтием Сирии Ахмадом Бадреддином Хассуном.

В состав делегации вошли замруководителя администрации главы ДНР Геннадий Лебедь, министр финансов Яна Чаусова, первый замминистра иностранных дел Сергей Пересада, глава исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, советник главы ДНР Андрей Крамар, директор департамента Министерства промышленности и торговли Сергей Власов и т.п.

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