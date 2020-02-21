Сирия в ООН поддержала Россию по Украине

21.02.2020, Москва, Максим Карпенко

Генассамблея ООН нарушила Устав организации, включив в повестку дня пункт под названием «Положение на временно оккупированных территориях Украины». Вопрос «оккупации» рассматривает Совет Безопасности ООН, а не Генассамблея, потому включение этого пункта противоречит международным правилам.

Об этом, выступая на Генассамблее ООН, заявил представитель Сирии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Включение пункта повестки, озаглавленного «Положения на временно оккупированных территориях Украины» в повестку дня Генеральной Ассамблеи и в прошлом, и в будущем является односторонним, безответственным, политизированным шагом, который отражает стремление некоторых правительств произвести эскалацию в этом регионе и свести счеты, старые и новые, с Российской Федерацией. Даже, если это произойдет за счет международной, региональной безопасности и стабильности, за счет исторических добрых отношений между украинским и русским народами.

Этот вопрос должен определяться совершенно четко изложенными правовыми принципами, которые закреплены в Уставе ООН и соответствующих международных соглашениях и нормах международного права. Это предполагает необходимость пересмотра целесообразности и законности включения данного пункта в повестку дня Генеральной Ассамблеи.

Правовые принципы следующие: первое – Генеральная Ассамблея при рассмотрении данного вопроса совершает вторжение в мандат Совета Безопасности. Это нарушение статьи 12-ть Устава Организации, первого пункта, в частности «когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим Уставом функции по отношению к какому-то спору или ситуации, Генеральная Ассамблея не может делать какие-либо рекомендации, касающиеся данного спора или ситуации, если Совет Безопасности не запросит об этом».

В этом отношении мы хотели бы подчеркнуть, что включение фразы «временно оккупированные территории» в название пункта повестки дня не меняет того факта, что данный вопрос является частью прерогатив Совета Безопасности», – заявил представитель Сирии.