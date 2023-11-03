Сиротливую молодежь Кавказа обрабатывают вражеские агенты

СВО не место перевоспитания смутьянов и дебоширов, а духовные лидеры должны иметь прямой контакт с молодежью, чтобы влиять не хуже социальных сетей.

Об этом в эфире НТС заявил политический обозреватель, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадимом Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Я, например, мягко скажем, не совсем понимаю, когда чиновники говорят: в качестве наказания отправляйтесь на СВО. Это противоречит роли и смыслу, духовному смыслу специальной военной операции, священному долгу и священному праву защищать нашу страну. Это что, наказания? Поэтому я понимаю эмоции, но многим чиновникам нужно думать, когда они что-то говорят. За оговорками кроются очень серьёзные последствия», – отметил он, комментируя предложение главы Дагестана Сергея Меликова участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы отправиться добровольцами на СВО.

«Что касается духовной власти, здесь все серьёзно, что в мусульманском мире, что в православном. Давайте хотя бы посмотрим Крым. У нас не всё так просто, потому что за период украинского нахождения муфтият у нас попал под очень серьёзное влияние достаточно радикальных учений, который нам приносили из Турции. И до сегодняшнего дня здесь искоренений не произошло. Эти люди как раз работают с душами молодёжи и верующих, и ислам, конечно, достаточно мобилизованная структура. С православием тоже не просто. Да, мы признаём 10 заповедей, и вроде бы верующие, но вот та же самая Украина – реально уничтожают православную церковь, какие-то есть по этому поводу поползновения или выступления? Либо попытка защитить свою веру?» – указал эксперт.

По его словам, мусульманский мир более мобилизован. И на Кавказе тоже хватает радикализма. Потому что в период двух чеченских войн туда заходили люди с Запада и радикалы.

«Они же возглавляли медресе, распространяли литературу и эту культуру радикализма. Она принесена молодёжи, а молодёжь всегда клюёт и тянется на радикальные действия. Поэтому встречаться нужно не только с духовными лидерами. А нужно, чтобы лидеры духовных конфессий владели ситуацией на местах. Но и власти на местах должны опираться на духовных лидеров. Да, мы светская страна, но мы очень серьёзно относимся ко всем конфессиям. Здесь нужно не просто «для галочки» и по праздникам ходить с крестным ходом – здесь нужно понимать проблемы церкви, понимать проблемы мусульманской веры и находить взаимодействие. Потому что как только начинается раскол, и духовные и светские лидеры говорят одно, опираясь на священное писание, а делают другое, мы будем получать недовольство и радикализм. Прежде всего – среди молодёжи. И это большая домашняя работа для всего нашего общества, в том числе для советских руководителей», – считает Колесниченко.

По его мнению, попытки раскачивать ситуацию изнутри еще будут. Они могут быть связаны как с конфликтами на межнациональной почве, так и с недовольством работы военных, той же ПВО.

«Предупреждён, значит, вооружён. Однозначно будут вспышки. Будут вспышки с теми же самыми прилётами в определенные дни и праздники. Да, мы понимаем, идёт война. Здесь всё равно нельзя сделать железный купол. А вот как люди отреагируют на те или иные события и как их будут взвинчивать, зависит от нашего общества и готовности к этим событиям. Конечно, мы сегодня более мобилизованы. Еще летом прошлого года люди по разному поводу ахали и дергались. Сейчас люди понимают, осознают, что происходит. Что на внешнем векторе, что происходит в США, что происходит в той же Украине. Это позволяет людям понять и осознать СВО, что это не наша прихоть, это не безысходность – это последний шанс защитить себя, государство и будущее своих детей. Это осознание в наше общество все более и более проникает, поэтому расшатать его будет уже гораздо сложнее. Но ведь эксперты с той стороны, те же самые «ципсошники», английской и американской разведки, они достаточно имеют среди нас спящих агентов, даже во властных структурах. Они очень чётко оценивают индикаторами состояние общества в том или ином городе, вообще в целом. Мы должны убеждать людей, чтобы они задумывались, и власть должна работать адекватно и работать в смычке с духовными лидерами и, в первую очередь, с населением. Чем чётче и понятнее власть слышит людей, тем легче людям переносить трудности. Если только происходит разрыв из-за этих трудностей, можно легко взорвать маленьким фитилём даже через социальные сети», – подытожил Колесниченко.