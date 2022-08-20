Сиротский визит генсека в Одессу

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«К ним на утренний рассол прибыл аглицкий посол». Уныло отгуляв во Львове унылые зерновые переговоры Эрдогана и Зеленского, генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш прибыл в Одессу. «Впервые в истории!», — трубили местные СМИ, словно какой-нибудь сэр Пол Маккартни в Одессу пожаловал.

Шумиха должна была привлечь внимание к главному — ситуации в одесском порту, который «был заблокирован проклятой Рашкой», что «грозило мировым голодом». Согласно гастрольной программе, Гуттериш действительно первым делом отправился в порт, где ему продемонстрировали загрузку балкера Kubrosli-Y, который должен вывезти 10 тысяч тонн пшеницы. Там же, в порту, генсек ООН дал мини брифинг.

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«Открытие зернового коридора — это важнейший шаг не только для Украины, но и для тех стран, которые зависят от ее урожая», — заметил Гуттериш и призвал мировую общественность «обеспечить полный глобальный доступ к продовольствию, которое экспортирует Украина».

Он добавил:

«Никто и не думал, что будет легко, но, в конце концов, договор подписали страны, находящиеся в ожесточенном конфликте, который является беспрецедентным по своему масштабу. Но все же предстоит большой путь. Доставка большего количества продовольствия для Украины необходима, чтобы стабилизировать торговые рынки и снизить цены. И мы понимаем, что Одесса — это наглядная часть этого решения».

В качестве культурной программы мэр Одессы Геннадий Труханов показал Гуттеришу оперный театр и поведал, что «одесская опера работает во время войны как символ несокрушимости народа и стремления жить в мире».

Труханов выгулял иностранного гостя по центру (предусмотрительно обойдя подлежащий сносу красивейший памятник Екатерине II — а вдруг генсек восхитится?!) и подсунул ему парочку молодоженов для памятных фото. Не хватало только запуска белых голубей мира. В общем, скучная «паркетная» программа, хотя и весьма подходящая для лицемерных антивоенных передовиц зарубежных СМИ — светоч добра в гостях у барыг, простите, у добрейших людей, еле выживающих под сапогом русской военщины.

А теперь позвольте мое неофициальное мнение. О слепо-глухо-немой и напрочь фальшивой ООН лишний раз можно не говорить. И все же, генсек организации — фигура весомая. Так вот никто из высокопоставленных лиц Украины на встречу с этой фигурой не прибыл. Видимо посчитали, что Львова будет достаточно. Однако это хорошо показывает уровень развития лже-деятелей от украинской власти, которым лишь бы зерном спекулировать, а на мнение мирового сообщества плевать.

Хотя, на самом деле, кто такая вошь Зеленский из какой-то там то ли Украины, то ли Уханя по сравнению с Гутеришем? Да никто! Однако встречал его в Одессе почему-то замглавы администрации морских портов Украины Дмитрий Баринов. И даже министра какого завалящего «на дорожку» генеральному секретарю не дали.

Может, перещелкнет у него теперь что-нибудь в голове? Хотя, о чем это я — конечно, нет.