Российские «трамписты» предлагают Кремлю запустить НЭП 2.0 – и будет «Родина-мать с лазерным мечом»

В условиях внешнего давления для России выходом станет запуск НЭП 2.0 и появление «класса свободных людей».

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил либеральный политолог Илья Гращенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гращенков напомнил, что не так давно опрос студентов показал один из возможных символов России будущего – «Родина-мать с лазерным мечом».

«То есть, подразумевая сохранение консервативного подхода в сочетании с новыми технологическими идеями…

А кто это будет строить? Государство, или если это будет строить какой-то частный бизнес, и, если частный бизнес, то на кого он будет опираться, на каких людей? И здесь как раз суть НЭПа как именно политического видения, укладывается в логику максимизации некоторой внутренней свободы внутри страны.

То есть, чем дольше на вас давят снаружи санкциями, войнами и другими средствами, признанными вогнать Россию в автаркию, в ситуацию изоляционизма, когда никаких новых технологий, кроме как внутри страны, с внешнего контура зайти не может, очень важно либерализовать внутреннее пространство с точки зрения появления класса свободных людей, – как это, собственно, и сделали большевики в 20-е, дав некоторую свободу частному бизнесу – то же самое.

Дать свободу, но не только бизнесу, но и людям, чтобы они могли свободно дискутировать об образе будущего, дискутировать о том, какими методами реализовывать задачи, дискутировать о том, что хорошо, а что плохо внутри государства, потому что без критики невозможно выявить какие-то недостающие моменты и начать их исправлять.

Этот новый класс, great Russian, с некоторой отсылкой к трампистам, – это класс прогрессивных патриотов, которые, с одной стороны, не стесняются критиковать государство, с другой – критикуя, предлагают какую-то модель, а третье – могут взять эту судьбу в свои руки.

На них и нацелен образ будущего НЭП 2.0, страны – которая, невзирая на всё произошедшее, не собирается сдаваться, она собирается пересобраться, сделать какую-то опору», – рассказал Гращенков.