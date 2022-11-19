Российские «трамписты» предлагают Кремлю запустить НЭП 2.0 – и будет «Родина-мать с лазерным мечом»
В условиях внешнего давления для России выходом станет запуск НЭП 2.0 и появление «класса свободных людей».
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил либеральный политолог Илья Гращенков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Гращенков напомнил, что не так давно опрос студентов показал один из возможных символов России будущего – «Родина-мать с лазерным мечом».
«То есть, подразумевая сохранение консервативного подхода в сочетании с новыми технологическими идеями…
А кто это будет строить? Государство, или если это будет строить какой-то частный бизнес, и, если частный бизнес, то на кого он будет опираться, на каких людей? И здесь как раз суть НЭПа как именно политического видения, укладывается в логику максимизации некоторой внутренней свободы внутри страны.
То есть, чем дольше на вас давят снаружи санкциями, войнами и другими средствами, признанными вогнать Россию в автаркию, в ситуацию изоляционизма, когда никаких новых технологий, кроме как внутри страны, с внешнего контура зайти не может, очень важно либерализовать внутреннее пространство с точки зрения появления класса свободных людей, – как это, собственно, и сделали большевики в 20-е, дав некоторую свободу частному бизнесу – то же самое.
Дать свободу, но не только бизнесу, но и людям, чтобы они могли свободно дискутировать об образе будущего, дискутировать о том, какими методами реализовывать задачи, дискутировать о том, что хорошо, а что плохо внутри государства, потому что без критики невозможно выявить какие-то недостающие моменты и начать их исправлять.
Этот новый класс, great Russian, с некоторой отсылкой к трампистам, – это класс прогрессивных патриотов, которые, с одной стороны, не стесняются критиковать государство, с другой – критикуя, предлагают какую-то модель, а третье – могут взять эту судьбу в свои руки.
На них и нацелен образ будущего НЭП 2.0, страны – которая, невзирая на всё произошедшее, не собирается сдаваться, она собирается пересобраться, сделать какую-то опору», – рассказал Гращенков.
Его поддержал коллега политолог Олег Бондаренко.
«В условиях сжатия экономики, понятной и естественной в нынешней ситуации, будет расти в обществе запрос на справедливость. И он будет в самых разных моментах проявляться – и с точки зрения отношения к власти, и с точки зрения требования к власти и к бизнесу. Даже сейчас в процессе последних обсуждений общества уровня обеспечения снаряжением мобилизованных мы увидели этот самый запрос на справедливость», – сказал Бондаренко
Спасибо!
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