Сисси – это не лимонад: кто такие – финские диверсанты

К 31 марта 2023 года все страны НАТО, включая Венгрию и Турцию, ратифицировали вступление Финляндии в НАТО. А после того, как все страны НАТО уведомили об этом правительство США, являющееся депозитарием Вашингтонского договора 1949 года о создании НАТО, сегодня, 4 апреля Финляндия вступила в НАТО, став полноправным членом альянса после десятилетий нейтрального статуса.

Освежим память

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Чем это чревато для России? Имеется немало геополитических аспектов, которые теперь осложняют положение в зоне крайнего севера, где со стороны НАТО ранее противодействовала только Норвегия. Но об этом стоит говорить отдельно и подробно.

Сейчас же ситуация напоминает период перед началом Второй Мировой войны, когда Сталин принял решение отодвинуть северо-западные границы от Ленинграда и начал войну, которую сейчас называют «зимней».

Финляндия – небольшая страна, граничащая с Россией на северо-западе, население около 5, 5 млн. человек. В 1939 году было и того меньше, 3,7 млн. Тогда это было сопоставимо с населением Ленинграда. Однако, в период «зимней кампании» финны смогли оказать очень серьезное и жесткое сопротивление мощным силам РККА.

В нашей стране прекрасно помнят эти события. И это правильно! Чтобы достигать успеха, надо всегда помнить о собственных ошибках и не повторять их. Но, к сожалению, гром победных литавр заставляет нас быстро забывать о них.

Давайте же вспомним, что же помогло финнам тогда, и чем располагают они сейчас, по сути, вступив в НАТО?

Кто доставил хлопот «русскому медведю»?

В настоящее время сухопутные войска Финляндии состоят из 12 бригад, нескольких зенитных полков и полка специальных егерей. Сегодня общее количество военных в стране составляет 34 тыс. человек. 8 000 из них имеют профильное военное образование и считаются профессионалами. Гражданские служащие – 4 000 человек. Остальная часть – около 22 000 человек – призывники. Однако, учитывая резервистов, которые проходят серьезную военную подготовку, во время войны Финляндия может поставить под ружье до 280 тысяч солдат.

В составе ВВС 121 боевой самолёт, а ВМС имеет около 50 боевых катеров и кораблей, а также 85 вспомогательных судов и катеров. То есть, эти силы вполне сопоставимы с масштабами страны и способны обеспечить выполнение стоящих перед ними задач.

Если вспомнить конец тридцатых годов прошлого века, финская армия на момент начала войны с СССР располагала очень скромными силами и средствами.

При этом самой сильной ее стороной была хорошая подготовка личного состава и командования, которые умело применяли тактику мобильной обороны, весьма эффективной в заснеженных лесах Финляндии. Эта тактика включала в себя поисковые действия на лыжах с использованием лесов для скрытного передвижения, засады в сочетании с артобстрелами и снайперскими атаками, все это было увязано с контратакующими и обходными действиями, и частичным уничтожением отдельных окруженных подразделений.

Такая тактика финской пехоты, отработанная во взаимодействии с другими силами ВС, называлась “MOTTI”. Перед войной ее отрабатывали постоянно в ходе учений, поэтому личный состав и командиры прекрасно знали местность и умели использовать ее в полной мере. Сильной стороной противника была четкая организация и взаимодействие войск, и грамотное оперативное управление ими командованием.

При этом, надо заметить, что в то время первые финские диверсионные подразделения уже были сформированы и обучены в условиях секретности. В том числе, три партизанских отряда, получивших название Hiihtosissit, или лыжные партизаны. Однако до окончания Зимней войны в 1941 году эти подразделения не участвовали в боевых действиях.

Сисси

Но перед началом Зимней войны финская пограничная служба сформировала из местных резервистов 25 отдельных батальонов (Erillinen Pataljoona) , расположенных вдоль границы. В войне финны активно применяли Sissi. Нет, это не известный лимонад. И далеко не феминизированные мальчики, которых так называют в англоязычных странах, от сокращенного sister – sis, то есть, сестренка. Ничего общего!

Финские Sissi это – партизанские формирования, обученные действовать в отрыве от основных сил и в сложных природных условиях.

После начала боевых действий из «вспомогательного персонала» были сформированы пять батальонов Сисси (Сиссипаталджуна). Эти батальоны, особенно последнего типа, были ниже своей номинальной численности, как по личному составу, так и по вооружению. Но они доказали свою эффективность в использовании тактики мотти в родном районе с легким пехотным оружием и лыжами.

Другими похожими формированиями была легкая пехота – Jääkäri. Они проводили операции, а также выполняли задачи по войсковой разведке и патрулированию вблизи линии фронта. Их применение осуществлялось в интересах, в лучшем случае, командования армейского корпуса, но чаще дивизии или полка. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы об этом в России помнили по сей день.

После заключения мира

Заключив мир с СССР после «Зимней войны» финны тайно продолжали обучать и расширять свои разведывательно-диверсионные силы.

Новые подразделения назывались Kaukopartiojoukot, или дальний разведывательный патруль. Первоначально это были 4 отдельных роты, которые были сформированы для ведения глубинной разведки и партизанских действий в глубоком тылу врага.



В июле 1943 г. все патрули Kaukopartiojoukot были сведены в 4-й отдельный батальон (Erillinen Pataljoona 4), численностью 678 мужчин и 76 женщин. В состав батальона также входил эстонский добровольческий патруль.Подразделения комплектовались исключительно добровольцами, физически крепкими и интеллектуально развитыми людьми, главным образом, молодыми спортсменами, лыжниками и бегунами.

Основной задачей Kaukopartiojoukot была разведка, но для добывания разведывательной информации они также совершали налеты и засады в интересах командования Верховного штаба, которому он подчинялся.

Объектами диверсий были советские офицеры, небольшие колонны, эшелоны снабжения и аэродромы. Они также установили мины на важных автомобильных и железных дорогах, и подключились к линиям связи для сбора развединформации.

После выхода Финляндии из войны финские разведчики-диверсанты около двух месяцев воевали и против немцев.

Надо отметить, что финские диверсанты были хорошо вооружены и оснащены. Так, на вооружении у них были финские 9 мм пистолет-пулеметы «Суоми». При этом в группе обязательно была винтовка для дальнего выстрела. Имелись химические средства для борьбы с собаками.

Для минирования небольших участков местности использовались специальные снежные гусеничные мины. В конце 1943 года 4-й батальон Kaukopartiojoukot приобрел несколько немецких бездымных бензиновых плит, которые помогли скрыть их лагерь от советской разведки.

Но самым ценным техническим новшеством были средства связи. Первоначально передатчик и приемник были отдельными устройствами. Первые средства связи ( М-4, М-5, М-7) были сделаны по образцу немецкой радиостанции, которая весила 15 кг. Но финским инженерам удалось сократить вес вдвое. В 1942 году финны разработали модель M10, и ее модификации «M-10X» и «M1-Х», где приемник и передатчик помещались в одном корпусе и весили всего 5,6 кг с батареями. Они обеспечивали устойчивую связь на дальности до 200 км. Это и сейчас очень приличный показатель.

Сисси после Второй Мировой

После Второй Мировой войны подразделения Сисси были расформированы. Официально подготовка Сисси прекратилась, но не официально многие подразделения проводили ее для своих разведывательных подразделений.

В начале 1960-х годов в городке Утти была открыта парашютно-десантная школа, после чего пехота и пограничники создали учебные роты Сисси.

Отряды Сисси не являются нерегулярными отрядами или ополчением. Они в полной мере соответствуют изначальному смыслу слова партизан и являются частью регулярных войск Сил обороны Финляндии ( FDF ) , обученных действиям в тылу врага. Партизан – от слова партия, то есть небольшое воинское формирование, отряженное основными силами для действий в тылу и на коммуникациях противника. Поэтому Сисси – настоящие партизаны, а не повстанцы.

Как и большинство подразделений FDF, батальоны Сисси состояли из резервистов.

Этому направлению в Силах Обороны уделялось пристальное внимание до недавнего времени.

Однако, надо отметить, что Национальный университет обороны Финляндии не опубликовал ни одного тезиса или статьи о 21 веке, где бы упоминались подразделения и тактика сисси. Это может быть связано с тем, что FDF перешли к более гибкой обороне, реформировав свою доктрину ведения боевых действий на суше, не оставив места для тактики и стратегии войск сисси на уровне полка/роты.

Силы обороны Финляндии больше не имеют рот сисси в рамках организации обучения в мирное время. Последняя рота сисси была переименована в разведывательную роту в 2015 году и полностью расформирована в 2016 г.

Utti Jaeger Regiment

После организационных изменений FDF проводит разведывательную подготовку в Кайнуун Прикаати, а также в других крупных учебных формированиях, где особое внимание уделяется обучению разведке, передовому наблюдению и управлению огнем. Но эта подготовка больше не опирается на специальную тактику, оружие, диверсии и боевые навыки в лесной местности. Тем не менее, FDF по-прежнему обучает разведывательно-патрульные подразделения дальнего действия в десантном полку Utti jaegare. Пара-егерей обучают ведению боевых действий сисси с акцентом на глубинную разведку, а также обучение ближнему бою и городским операциям.

В 1997 году в сухопутных войсках (СВ) Финляндии на базе центра по подготовке парашютистов в н. п. Утти (15 км восточнее г. Коувала) был сформирован отдельный егерский полк специального назначения (СпН).

Считается, что полк ведет свою историю с момента создания четырех рот глубинной разведки, действовавших в годы Второй мировой войны против Красной Армии.

Как и все прочие части сухопутных войск Финляндии, полк «Утти» в мирное время является кадрированным. Он обеспечивает подготовку призывников и переподготовку резервистов, а в случае необходимости становится мобилизационной базой для развертывания новых подразделений.

До 2003 года егерский полк специального назначения находился в подчинении Восточного военного командования, а затем был переведен в непосредственное подчинение главного штаба вооруженных сил Финляндии.

С начала 2022 года Utti Jaeger Regiment стал основным подразделением финских Сил специальных операций. Силы специальных операций Финляндии – это организация, которую планируется гибко использовать для выполнения уставных задач Сил обороны, как внутри страны, так и за рубежом.

Помимо штаба, в нынешний состав егерского полка Утти входят вертолетный батальон (HELIBN), специальный егерский батальон (SPJBN), рота обеспечения (SPTCOY) и центр материально-технического обеспечения (LOG CEN). Морской компонент ССО Сил обороны Финляндии, Отряд специальных операций (Special Operations Detachment -SOD), по-прежнему входит в состав Береговой бригады ВМФ. В исключительных случаях Отряд специальных операций может действовать в составе Егерского полка Утти (Utti Jaeger Regiment). Также в чрезвычайных ситуациях состав Utti Jaeger Regiment изменяется в зависимости от задачи и обстановки. При необходимости повышения возможностей полка, его состав может быть увеличен за счет резерва ССО.

Отбор

Численный состав полка в мирное время 530 человек, из которых более 300 контрактников, в том числе 36 офицеров. Таким образом, полк укомплектован людьми только на 30%. При этом 100% техники и вооружения находится на складах полка. Принцип комплектования смешанный. Максимальный срок службы призывника 12 месяцев. Но служба в полку является привлекательной для молодежи, поэтому каждый год до 600 кандидатов подают рапорт для приема на службу в полк. Но отбирают не более трети. Из них, примерно половина, в последствии заключит контракт.

В течение двух первых дней желающих стать егерем подвергают серьезным испытаниям, проверяя их физическую силу и выносливость, а также интеллект и психологическую устойчивость. Но на этом отбор не заканчивается. Отсеять могут на любом этапе. Главное – качество.

Подготовка

Курс начальной подготовки егерей длится 20 недель и ежегодно начинается в апреле.

Он включает изучение материальной части стрелкового вооружения и порядок его применения. Новобранцы совершают прыжки с парашютом, отрабатывают высадку с вертолетов и взаимодействие с ними. Поскольку Финляндия страна морская, да к тому же имеющая огромное количество озер на своей территории, солдаты проходят курс морской подготовки, которая включает в себя: прыжки без парашюта из зависшего вертолета на воду, преодоление водных преград при помощи подручных средств, их учат пользоваться гидрокостюмами при высадке на берег в надводном варианте вплавь, а также использовать для этого надувные лодки и каяки.

Парашютная подготовка играет важную роль, поэтому каждый егерь в период службы совершает около 20 прыжков из вертолетов.

При этом надо отметить, что сами финские егеря не в восторге от перспективы вступления в НАТО. Причина в унификации ССО НАТО, которая будет навязана финнам. Однако они имеют богатейший опыт действий в условиях Севера, которого нет у остальных членов альянса. Спецы опасаются, и не без оснований, что унификация будет происходить не за счет роста качества подготовки остальных, а за счет шага назад в подготовке, который должны будут сделать финские егеря.

Заключение

Но, как бы то ни было, можно сказать, что Финляндия, как и 85 лет назад располагает батальоном хорошо подготовленных разведчиков-диверсантов, входящих в состав полка. При этом для выполнения специальных задач теперь они обеспечены вертолетами. Кроме того, полк имеет опыт действий на прибрежном направлении и тесно взаимодействует с финскими ВМС, играющими важную роль в обороне страны.

Кто-то может сказать, что эти диверсанты, прежде всего, заточены на обеспечение безопасности собственной страны и нашей стране не угрожают. Однако напомню такой факт из нашей истории. Финские диверсионные подразделения до выхода Финляндии из войны провели 275 операций в тылу советских и немецких (в ходе «Лапландской войны», 1944 год) войск на удалении до 300 км от линии фронта.

Рекорд продолжительности непрерывных действий финских диверсантов – более 50 суток – принадлежит группе, которая выполняла боевую задачу в районе железной дороги Москва – Архангельск.