«Систэм Электрик»: Вопрос санкций все менее актуален. Рынок РФ насыщается своей продукцией

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Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил Армен Бадалов, первый замглавы по продажам и внешним связям компании «Систэм Электрик», которая появилась на месте одного из крупнейших поставщиков некогда крупнейшего электротехнического оборудования в РФ французского концерна Schneider Electric, летом покинувшего Россию.

« Прерывание и остановки в поставках были почти у всех участников рынка. Тем не менее мы поставили обещанное оборудование на многие объекты, отгрузки идут до сих пор. Мы не уходили с рынка, проводили и продолжаем индивидуальные переговоры — либо пытаемся привезти импортное оборудование, либо предлагаем альтернативы, включая продукцию с трех своих заводов в России.

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«Систэм Электрик» в кратчайшие сроки увеличила производство собственного оборудования, мы запустили новые линейки продукции и разработали российские программные приложения и сервисы с учетом специфики рынка и потенциальных рисков кибербезопасности», – сказал Бадалов.

Он признал, что ситуация с заключенными ранее контрактами нелегкая, но компания пытается выполнить обязательства.

У него поинтересовались, продолжились ли поставки электротехнического оборудования из ЕС в связи санкциями.

«На самом деле список электротехнического оборудования, запрещенного к ввозу, не такой существенный, если говорить про номенклатуру, которую производит и продает «Систэм Электрик» в России. Некоторые поставки сохранились», – отметил замглавы компании.

По его словам, «Систэм Электрик» на сегодня не рассматривает европейских поставщиков в качестве основного источника оборудования и компонентов.

«Санкционный вопрос и проблемы с логистикой с каждым месяцем становятся все менее актуальными. Компания в сжатые сроки разработала новые продукты и решения на замену прежним линейкам для обеспечения заказчиков устойчивым локальным предложением. Российский рынок насыщается отечественным оборудованием: помимо заводов «Систэм Электрик» есть и другие сильные игроки. Кроме того, дружественные страны постепенно замещают поставки, поэтому дефицита мы не наблюдаем. Наоборот, выбор для заказчиков даже увеличивается», – утверждает Бадалов.