«Система начинает разрушать себя изнутри»: Юрист советует обновить муниципальный фильтр

14.10.2020, Москва, Елена Острякова

Муниципальный фильтр, который считается в России заградительным механизмом для регистрации оппозиционных кандидатов в губернаторы регионов, должен быть смягчен.

Об этом сегодня на встрече с экспертами в ЦИК РФ заявил юрист Сергей Румянцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас система начинает разрушать себя изнутри. В определенный день и час группа депутатов идет и по установке сверху и отдает свои голоса за кандидатов, имена которых они узнали только вчера.

Наверное, слишком радикальным будет предложение по отходу от этого института, но давайте дадим депутатам возможность ставить свою подпись больше, чем за одного кандидата. После этого, какой бы мы процент ни установили, напряжение спадет.

Снижение процента роли не играет. Институт продолжает выполнять свою загородительную функцию. Изнутри это очень видно», – сказал Румянцев.

Согласно действующему российскому законодательству человек, желающий баллотироваться на должность главы региона, должен собрать подписи от 5 до 10% депутатов муниципальных образований региона.