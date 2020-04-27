Система образования Белоруссии подстраивается под желания Коли Лукашенко

27.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение сдвинуть время начала занятий в школах с 8.30 на 9.00 из-за того, что его младший сын Николай, который является старшеклассником, жалуется на недосыпание.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, участник рабочей группы по созданию российской региональной группировки войск (сил) в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все прекрасно знают, как тот Коля учится. Школьное образование и Коля это разные вещи. Коля хочет поспать, поэтому уроки в школе начинаются в 9 утра, а не в 8.30. Лукашенко так и сказал: зачем, мой сын хочет поспать, надо перенести уроки. И перенесли уроки», – сказал Трухан.

По его словам, из-за поручения президента школы вынуждены выделять дежурных педагогов, следящих за детьми, которых родители приводят перед началом своего рабочего дня по-прежнему к 8.30.

Трухан утверждает, что это не единственная реформа среднего образования, проводимая в Белоруссии из-за Коли Лукашенко.

«У Коли не идет математика, так у Лукашенко в 19-м году целый спич был на тему, что перегружена математикой программа, что надо поправить. Сейчас считается, что Коля ходит на занятия при коронавирусе, но его то на домашнее обучение переведут, то еще куда-нибудь. А все школьники должны ходить», – сказал Трухан.