«Система отлажена» – Царёв рассказал, как работают звенья украинской террористической цепи

Украинские спецслужбы находят исполнителей диверсий и терактов в Крыму по единой информационной системе обмена данными. В ней есть информация о «ждунах», легко поддающихся манипуляциям людях и даже наркозависимых, которые могут выполнить задание.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» рассказал экс-нардеп Олег Царёв, на котрого в конце октября было совершено покушение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается западных спецслужб, то они очень серьёзно технически оснастили Киев. Прослушка есть у всех стран, все телефоны слушают, но прослушать все, проанализировать, невозможно. И интеллектуальная система, которую поставили, например, из-за рубежа – это очень много аппаратуры, позволяющей вскрыть, расшифровать и так далее. Еще они поставили последнюю систему наподобие «Крапивы», которая работает для армии. Например, есть информатор в окружении Олега Царёва. Благодаря ему понятно, где он ходит, как его можно убить, где заложить взрывчатку или где выстрелить. Но нет исполнителя. Значит, кто отвечает? Офицер ГУР такой-то. Он выкладывает в эту систему заявку, что нужен исполнитель. А в это время в СБУ кто-то крышует какой-то колл-центр, и где-то в Крыму они выявили людей, податливых и легко внушаемых. Или другое подразделение, например, Днепропетровское, крышует изготовителей синтетических наркотиков, у них есть сесть распространения наркотиков. И у них есть какой-то наркоман в Крыму, который за дозу готов что угодно сделать. И они говорят: у нас есть исполнитель», – пояснил Царёв.

Такая система позволяет найти все, включая оружие, курьеров и другие звенья цепи исполнения теракта. Более того, она изолирует круг общения, и если кого-то из диверсантов задерживают, он может назвать только несколько человек, с которыми контактировал.

«Вот, смотрите – нужен пистолет, Glock 19, как в моём случае, с глушителем. Они составляют такую заявку где-нибудь в Дагестане, или в Ростове. Из Ростова надо машиной довести туда-то. Выставляется такая потребность, другая служба выкладывает другого человека. Вот такая интеллектуальная система там работает. В своё время, когда Абвер засылал в Советский Союз свои группы, то группа была 4-5 человек и они не знали другие группы. Он максимум, что может сдать при задержании, это 4-5 человек, которых он знает. Вот, много всего они выстроили на Украине. Но что касается того, чтобы они занимались непосредственно сопровождением террористических актов, курированием – у меня такой информации нет», – сказал Царёв.