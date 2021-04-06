Система здравоохранения Украины дышит на ладан

06.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Тесты на коронавирус все еще остаются платными для граждан Украины, медработники продолжают массово увольняться, и неясно, кто будет лечить украинцев через год.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявила народный депутат Украины V-VII созывов Елена Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скажите, что у нас с тестированием? Мы вот как-то пытаемся вырваться в разряд передовых стран, по крайней мере на словах, а тесты у нас до сих пор стоят вообще-то очень немало. Самый дешевый – в районе 800 гривен. Мы знаем, какая ситуация в других странах, на которые мы равняемся? Знаем – Соединенные Штаты Америки – тесты бесплатно в любом количестве, Австрия – тесты бесплатно в любом количестве, когда угодно и где угодно, так, как удобно гражданину этой страны…

У нас ты должен делать это все за свои деньги, и в не очень удобные для тебя моменты. Я столкнулась с тем что, в субботу-воскресенье во второй половине дня ты будешь бегать как жареный по Киеву и ты еще нигде тест не сдашь, это лично мой опыт. Даже в частных структурах ты не сдашь, я не говорю уже о государственных клиниках.

Дальше – медицинский персонал. Выходит Степанов, бровки домиком и рассказывает о том, что мы потеряли 73000 медицинского персонала, который уволился по собственному желанию из государственного сектора медицины, и у нас нечем восполнить эту кадровую дыру.

Это только один 2020 год, я даже еще ситуацию не знаю по первому кварталу 2021 года. Нас, вообще, кто лечить будет через год с такими темпами утраты кадрового потенциала? Он не восполняется, у нас большая часть медицинских профессий была просто ликвидирована Супрун, из 34 осталось 19. В прошлом году выпустили педиатров 150 человек на всю страну. 150 человек педиатров на всю страну выпустили. Алё, это что, достаточно?», – риторически резюмировала Елена Бондаренко.