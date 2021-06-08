08.06.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
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«Системная опасность» – в Киеве увидели «кризис доверия» к Украине на востоке страны

Новости УкраиныВосток Украины на две трети не доверяет киевским институциям и политикам из-за якобы близости...

Восток Украины на две трети не доверяет киевским институциям и политикам из-за якобы близости к украинским границам войск РФ, что представляет собой непосредственную системную угрозу нацбезопасности страны.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции», украинский политолог Владимир Лупаций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На вопрос: «Кому вы доверяете больше среди обозначенных институций и лиц?», в восточном регионе волонтёры и общественные организации получили 11 процентов, президент Украины 8 процентов, международные организации 6 процентов, правоохранительные органы, Верховная рада, Кабмин по одному проценту. И самое главное, «Сложно ответить» – 70 процентов.

Эти цифры, прежде всего, означают системный кризис доверия в таких ключевых регионах, которые граничат с зоной конфликта в условиях, когда на наших границах стоят ВС РФ», – констатировал украинский эксперт.

«Это должно было бы быть красной зоной для украинских политиков, если бы они понимали, каким образом вопросы национального единства и национальной идентичности конвертируются в вопросы национальной безопасности этих регионов и Украины в целом, инвестиционной привлекательности этих регионов и Украины в целом, а также нашей позиции на международной арене», – переживает Лупаций.


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