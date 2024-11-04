Ситуация близка к критической. Зеленский готовится к переговорам с Россией – Мосийчук
Украинская власть начала обвинять Запад в недостаточной помощи, чтобы тем самым оправдаться перед обществом за начало мирного процесса.
Об этом в эфире «UkrLife» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Азов» Игорь Мосийчук,, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сложившаяся ситуация, если не критична, то близка к этому. Генерал-майор Марченко, который сказал, что мы имеем дело с обвалом фронта, прав. Это не повсеместный обвал фронта, это местами, но он имеет место… Что касается общей тенденции, которую мы имеем на фронте, она очень-очень плохая.
И, видимо, из-за этого последние два дня президент Зеленский готовит украинское общество к началу переговорного процесса с Российской Федерацией. Я этот вывод делаю из его риторики в отношении западных партнеров. Сегодня он разбомбил Польшу, вчера по Штатам проехался и так далее. Рассказывает, что нам не помогают, нам это не дают, это не делают, свои национальные интересы ставят выше наших и так далее, и так далее…
Никакого плана победы не было – был заготовлен набор хотелок, наперед известно было, что в них откажут. Для чего это делалось? Ожидаются переговоры с Российской Федерацией, общество надо к этому приготовить. Сейчас скажут: «Мы же приготовили план победы, мы с ним обратились к партнерам, партнеры нас послали. У нас критическое состояние на фронте, поэтому мы идем на переговоры с Российской Федерацией. Приблизительно такой сценарий сейчас разыгрывают технологи офиса президента», – заявил Мосийчук.
Спасибо!
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