Ситуация была на грани хаоса: Признание вице-премьера о ситуации в экономике в начале СВО

Российская экономика находилась на грани коллапса весной этого года.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прежде всего, нам удалось сохранить управляемость экономическими процессами. Были две серьезные точки: март (начало марта особенно) и вторая точка – примерно конец апреля-июнь, этот промежуток.

В чем состоял основной риск? Понятно, что у любой системы есть определённый предел ресурса управляемости, после чего начинаются процессы, когда система управления начинает действовать исключительно реактивно и, если процессы хаоса продолжают нарастать, то система может пойти вразнос.

Честно скажу, в марте был момент, когда мне казалось, что мы в этом направлении движемся. Это было связано с торговлей и ажиотажным спросом, когда население пошло снимать наличные деньги, валюту. Все это начало выбрасываться на рынок, и одновременно с этим начались коллизии с доставкой товаров, со сбоями в логистике и так далее.

Ситуацию удалось удержать благодаря ограниченному количеству людей, которые работали в круглосуточном режиме», – сказал Белоусов.