«Ситуация быстро изменится» – Касьянов подбивает украинцев к покушению на Путина

Вадим Москаленко.  
25.09.2024 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 754
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина, экстремизм


Украина якобы сможет повернуть ход боевых действий в свою пользу в случае «исчезновения» президента России Владимира Путина.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил бывший премьер-министр России, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина якобы сможет повернуть ход боевых действий в свою пользу в случае «исчезновения» президента...

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«При исчезновении Путина ситуация будет очень быстро меняться. Ситуация будет меняться, если Украина защитит себя, свою независимость и восстановит территориальную целостность», – сказал беглый премьер.

«Ситуация будет меняться очень быстро. Окажется, что Путин – побеждённый, и неспособный решить вопросы, которые он отстаивал, начиная даже с агрессии против Грузии и аннексии Крыма.

Оказывается, за десять лет просто растратил все ресурсы, поубивал тысячи людей, а народ ещё и оказался побеждённым и отвечает за всё и вся», – добавил он.

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