«Ситуация далека от критической» – Пушилин рассказал, как ДНР переживает пандемию

09.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на нехватку некоторых видов товаров, ситуация в Донецкой Народной Республике далека от критической, а руководство государства делает всё возможное для уменьшения ущерба от пандемии.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в ходе совещания с оперативным штабом при ОД «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Регулярно проводятся совещания, в том числе и касающиеся продовольственной безопасности. На сегодняшний день, исходя из доклада министра промышленности и торговли, можно констатировать, что тех запасов, которые существуют, достаточно, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Кроме того, проводится постоянный мониторинг перечня товаров, которые отгружаются в сети и другие торговые точки. Помимо этого разрабатывается и практически введен в действие определенный план по формированию и поддержанию двухмесячного запаса продуктов питания на всех крупных складах Республики», – отметил он.

Также глава государства подчеркнул, что определённые проблемы с некоторыми видами товаров существуют, однако руководство ДНР занимается решением этих вопросов.

«Что касается медицинских препаратов. Учитывая определенные тенденции, связанные с нехваткой в целом медицинских препаратов, определенные сбои есть, но они не критичные. Сейчас предпринимаются необходимые шаги, чтобы все необходимые препараты, а также медицинские изделия находились в аптеках в полном объеме.

Что касается внутреннего производства. Соответствующими профильными министерствами и ведомствами ведется работа. На сегодняшний день у нас восемь предприятий по производству масок, ведется работа, чтобы увеличить это число, но, опять же, все может упереться в наличие сырья. Поэтому в этом направлении также работаем, сейчас мы ведем разговор о том, чтобы производить марлю самостоятельно. Ведется анализ по поставщикам сырья и модернизации производства.

Производством дезинфицирующих препаратов занимаются два предприятия, которым под силу обеспечить в необходимом количестве средства, при условии наличия сырья, всю Республику. В этом направлении критических моментов не выявлено», – резюмировал Пушилин.