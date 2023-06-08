«Ситуация далека от разрешения»: ВСУ беспрерывно атакуют на Запорожском направлении

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Украинские военные фактически в режиме нон-стоп атакуют в Запорожской области, пытаясь продавить российскую оборону, но пока это не удается.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают военкоры и военные аналитики.

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«Противник, очевидно убедившись, что наскоком прорвать, особенно на широком фронте, оборону ВС РФ невозможно, сегодня с утра изменил схему прорыва. Наступление на флангах (со стороны Каховского водохранилища и в районе Великой Новоселки) начало постепенно затухать (что заметили и наши части на передке), и всю свою огневую мощь он сегодня обрушил на героические полки 42-й дивизии (291-й и 70-й), которые стоят у него на пути на ореховском направлении», – пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Он добавил, что уже с 5 часов утра ВСУ снова начали предпринимать все новые и новые атаки на позиции 72-й дивизии, «пытаясь продавить нас «мясом», которое бросается сюда бесперерывно в надежде на то, что у наших ребят, элементарно закончится боекомплект, который в текущих адских условиях штурмов пополнять очень проблематично».

«Пока у них ничего с этим не выходит, но ярость атак противника при этом не ослабевает. Однако уже есть и первые тревожные для ВСУ ласточки. Судя по радиоперехватам, некоторые части противника просто отказывается идти на убой. Но, пока хватает других идиотов, заряженных на «перемогу». Кстати, очень примечательно, что ударные роты БПЛА ВСУ пока так и не сказали своего веского слова в этом сражении. Очень похоже, что «виноваты» в этом наши РЭБовцы, которые смогли во многом нейтрализовать действия вражеских беспилотников. Ну и конечно молодцы наши танкисты, артиллеристы и летчики, которые устроили над полем боя настоящую карусель, постоянно прикрывая с воздуха полки 42-ой дивизии, которые сегодня своими действиями «уходят в бессмертие». Пока в активе у противника только местами занятая первая линия окопов нашей первой линии обороны (последствие ударов по ним РСЗО «Хаймарс»). И это на вторые сутки почти беспрерывных атак, десятков единиц подбитой и уничтоженной бронетехники и многих сотен убитых и раненых», – резюмирует Подоляка.

Подтверждает эту информацию и эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

«Ночью также был серьезный накат с позиций противника у Каховского водохранилища с направления Степногорск-Каменское на Пятихатки – отбились, оттуда же – на Васильевку, тоже отбились. Получается линию обороны в Запорожской областей пытались разрезать в трех местах. И сходящимися ударами пойти на Токмак с трех сторон. Пока не выходит каменная чаша, слава нашему Солдату. Атаки со сторону Каменского на Пятихатки пока стихли. На Ореховском продолжаются», – отмечает Рожин.

Тг-канал военкора Семена Пегова Wargonzo подчеркивает, что ситуация «ещё очень далека от разрешения».

«Говорить о том, что наступление захлебнулось пока рано. С места событий передают, что на направлении Орехов-Токмак пехота противника продолжает подходить и пытаться закрепиться. По-прежнему по нашим позициям интенсивно работает вражеская артиллерия и танки. Наши войска держат оборону и не допускают прорыва фронта, уничтожая живую силу и технику противника. По информации с мест, нашим бойцам удалось подбить танк, похожий на «Леопард», но доподлинно идентифицировать уничтоженную технику пока невозможно», – сообщает канал Пегова.

Есть еще одна важная деталь, на которую обратили внимание военные паблики.

«Кстати, заметили что в полях стало меньше «лунных кратеров», а подбитой техники врага стало больше? Правильно, это говорит о том, что квалификация нашей артиллерии выросла в разы», – указывает тг-канал Zаписки Vетерана.

При этом тг-канал «Архангел спецназа», известный своими сводками с места событий на фронтах СВО, считает, что контрнаступление ВСУ еще не началось

«Если вы думаете, что происходящее сейчас на фронтах то самое, нет. Это дерзкие, кровопролитные раздвеки боем. Давят, рвут, проверяют и себя, и нас. Если будет наступление, то оно произойдет быстрее, чем кто-либо думает. Здесь будет один шанс, они это понимают. Поэтому то, что сейчас происходит – ничего нового для передка: чуть больше техники, чуть больше людей, чуть чаще накаты с короткими интервалами на «зализать раны», – считает автор.