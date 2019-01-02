Ситуация для Порошенко становится угрожающей

02.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Предвыборная ситуация для Петра Порошенко становится угрожающей после выдвижения в президенты подконтрольного олигарху Игорю Коломойскому комика Владимира Зеленского, чей рейтинг уже сегодня, по замерам некоторых компаний, опережает популярность действующего президента. Порошенко, осознав угрозу, может пойти на срыв выборов, и тогда Украину ждет новый виток хаоса, аналогичный ситуации 2004 года с «третьим туром», переписыванием Конституции и т.п.

Об этом в своем видеоблоге рассуждает украинский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Романенко высмеивает вбрасываемые в социальные сети штабом Порошенко тезисы о том, что канал Коломойского «1+1», якобы, проявил неуважение к устоям государства, выпустив в эфир Зеленского вместо новогоднего поздравления действующего президента.

«Даже если Зеленский проиграет эти выборы, а он проиграет, свою миссию он выполнил. Он ударил по сакральным скрепам совка, который сейчас реинкарнирует Порошенко с помощью своей политики, направленной на то, чтобы создавать видимость…

Когда власть заботится о людях, но не так, как папа о чадах, а как сервисный центр, как то, что мы наняли, и выполняет свою функцию – тогда люди будут соответствующим образом к этой власти относиться. А порохоботы всполошились, потому что Зеленский сделал мощный шаг, и Коломойский, который где-то в центре управления полётов тоже присутствует, очень знатно потроллил Порошенко, которого «показали на место» в этом процессе.

Думаю, что Порошенко очень серьёзно «возбудится» после этого всего. Порохоботы возбудились не зря, Зеленский действительно может стать «джокером», он ещё не осознаёт, насколько он может сыграть мощную политическую игру. Может и осознаёт, потому что он сделал технологически чётко выверенный ход – для Порошенко вхождение в кампанию Зеленского может приобрести угрожающие черты», – уверен Романенко.

«Если Коломойский и другие «мешки» обеспечат Зеленскому хорошую организационную структуру и защиту результатов на выборах, то он может пройти во второй тур. Он проиграет Тимошенко – она всё-таки более организована, у неё есть преимущество в том, что она самостоятельный игрок и будет стараться держать баланс, в отличие от Зеленского, которому будет трудно сбалансировать Коломойского. Для Порошенко тогда никаких шансов вообще не останется.

В этом случае у нас будет реален срыв выборов и повторение сценария 2004 года, когда признание выборов затянется, всё превратится в возню между институтами, обострение процессов, попытаются запустить некие изменения Конституции, поднимется тот же самый Яценюк с Аваковым – а давайте мы проведём конституционную реформу, чтобы спасти страну от гражданской войны, обратятся к Тимошенко, мол, вы же предлагали канцлерскую республику, и Порошенко скажет: «Точно, давайте сделаем» и попытаемся разрулить опасность для нашего отечества, вместо того, чтобы признать простой факт: его больше не хотят во власти большинство украинцев», – считает украинский эксперт.

«Мы должны менять своих правителей как можно чаще, чтобы они не засиживались и не возникало головокружения от успехов, что они сверхлюди со способностями, которые должны заставлять нас почитать их настолько, что мы должны сидеть, как болванчики, перед телевизорами и смотреть их пустые речи. Не нужно нам такой сакральности и не нужно нам окунаться во всё это дерьмо, из которого мы 27 с лишним лет пытаемся выбраться.

В этом плане я доволен тем, что сделал Зеленский – это правильный, полезный шаг для страны. И не нужно говорить, что клоун не имеет права управлять властью – нами последние годы и не только очень часто управляли клоуны. Зеленский – человек, который работает в креативной индустрии и сумел выстроить большую организационную машину, которая зарабатывает возможно десятки миллионов долларов. В этом плане Зеленский – бизнесмен круче, чем бизнесмен – Порошенко, потому что он работал с активами, которые ему достались после развала СССР», – отметил Юрий Романенко.