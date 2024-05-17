Ситуация для ВСУ опасная. Стабилизировать не удастся – американский полковник

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Украинская армия не сможет стабилизировать ситуацию на линии фронта в Харьковской области – если ей удастся остановить наступление на одном участке, ВС РФ перейдут на другой.

Об этом в эфире телеканала «Первый западный» заявил экс-начальник отдела разведки Европейского командования США, полковник в отставке Джон Свит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стабилизация фронта является временным явлением. Стабилизировать линию фронта возможно как на 24 часа, так и на неделю. Вместе с тем, россияне продолжают перебрасывать все больше своих войск на это направление», – сказал полковник.

«Еще неделю назад мы видели скопление российских сил в размере 30 тысяч, которые были дислоцированы для наступления на Харьковщину. Тогда еще ожидалось, что есть дополнительные силы России в размере 15 или 20 тысяч, которые были готовы вступить в бой в случае успеха на конкретных направлениях. Даже если вы сможете остановить наступление на одном участке фронта, это не будет означать остановки наступления на всех направлениях Харьковщины. Сейчас на фронте очень опасная ситуация», – заявил Свит.