Ситуация для Зеленского ухудшается по всем направлениям

29.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Президент России Владимир Путин, требуя от Киева выполнения «формулы Штайнмайера», сорвал планы украинского руководства по очерелной имитации «урегулирования» конфликта в Донбассе и поставил Владимира Зеленского в крайне неловкое положение.

Об этом в эфире телеканала «ATR» заявил экс-представитель Киева на переговорах в Минске Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин выдвинул ультиматум – это инкорпорирование в Конституцию и законодательство Украины так называемой формулы Штайнмайера. Эта тема была выбрана для того, чтобы сбить тот курс, который выбрал Зеленский – это работать по социально-гуманитарной тематике и по Донбассу, и по Крыму.

А Путин этим штормом, этой так называемой «формулой Штайнмайера» сбивает это всё и ставит Зеленского перед ультиматумом – или он должен насиловать парламент и вносить изменения, и тогда происходит «нормандский формат», или этого не происходит.

В данной ситуации Киев затянул паузу, а надо было выдвинуть встречный тезис – например, встреча в нормандском формате на уровне глав ведомств, министров иностранных дел, на уровне советников. Кроме того, Киев может выдвинуть своё предложение – например, программа отселение, или своё видение урегулирование ситуации. Но эта молчанка, которая возникла в результате ультиматума», – сокрушается Бессмертный нерасторопности офиса Зеленского.

По мнению дипломата, из-за промахов украинского руководства встреча в «нормандском формате» откладывается на неопределённый срок, и Россия будет убеждать, что переговоры срываются именно по вине Киева.

«Более того, это даёт Кремлю, поскольку динамик у него очень большой, переигрывать не только Украину, но и весь мир. Думаю, что в среду, после очередной встречи в Минске, Кремль заговорит, что Украина срывает очередной саммит в Нормандии, поскольку она не подписывает формулу Штайнмайера. Хотя это только пустышка, которая существует только для того, чтобы торпедировать процедуру примирения в Донбассе.

Или Зеленский будет придерживаться своей концепции, и реализовывать интересы Украины, либо будет каждый раз реагировать на Кремль и проигрывать. Я очень сомневаюсь, что она (встреча в нормандском формате – прим. ред.) состоится в октябре или ноябре», – резюмировал эксперт.

Напомним, что ранее в рассекреченной стенограмме разговора Зеленского и американского президента Дональда Трампа была обнаружена критика главы украинского государства в адрес Франции и Германии за, якобы, недостаточную поддержку Киева.

По мнению экспертов, подобные высказывания «за глаза» могут вызвать раздражение у Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона. Сегодня в немецкой прессе уже опубликованы первые критические оценки высказываний Зеленского.