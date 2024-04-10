Ситуация доходит до точки кипения, «низы» задолбались, – украинский генерал

Анатолий Лапин.  
10.04.2024 14:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1658
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Украина


Действия украинской власти доводят ситуацию в обществе до точки кипения. Низы устали ждать, пока верхи начнут менять ситуацию в стране к лучшему.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Действия украинской власти доводят ситуацию в обществе до точки кипения. Низы устали ждать, пока...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Честно, уже накипело и реально задолбал этот цинизм, – по-другому я не скажу. То, что делает власть, – это реально цинизм. В глаза …, а им божья роса, – вы понимаете, о чем я говорю.

Но украинцы – не дурные люди и это воспринимать уже не хотят. Уже низы задолбались наблюдать, когда верхи изменят ситуацию к лучшему. Но те абсолютно не хотят жить жизнью низов и в определенных моментах ситуация доходит уже до точки кипения.

Насколько это будет точкой кипения – увидим. Между тем, прием нового законопроекта про мобилизацию, по моему мнению, особо ничего не изменит, потому что власть не хочет меняться», – заявил Кривонос.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть