Ситуация доходит до точки кипения, «низы» задолбались, – украинский генерал

Действия украинской власти доводят ситуацию в обществе до точки кипения. Низы устали ждать, пока верхи начнут менять ситуацию в стране к лучшему.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего Сил спецопераций ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Честно, уже накипело и реально задолбал этот цинизм, – по-другому я не скажу. То, что делает власть, – это реально цинизм. В глаза …, а им божья роса, – вы понимаете, о чем я говорю.

Но украинцы – не дурные люди и это воспринимать уже не хотят. Уже низы задолбались наблюдать, когда верхи изменят ситуацию к лучшему. Но те абсолютно не хотят жить жизнью низов и в определенных моментах ситуация доходит уже до точки кипения.

Насколько это будет точкой кипения – увидим. Между тем, прием нового законопроекта про мобилизацию, по моему мнению, особо ничего не изменит, потому что власть не хочет меняться», – заявил Кривонос.