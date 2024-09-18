Ситуация катастрофическая. Мясник Сырский уничтожает украинскую нацию – Мосийчук

Если срочно не остановить войну, украинцы просто исчезнут с лица земли.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация катастрофическая. Речь идет о самом существовании нашей украинской нации, нашего украинского народа. Поэтому остановить войну, вернуть мир на наши земли – это первоочередная задача, потому что из нее вытекает сохранение нации, сохранение государственности.

К большому сожалению, власть (я ее называю зеленой командой ликвидаторов нашей государственности и утилизаторов нашей украинской нации) на это смотрит как на чужих людей, чужой народ. Господин Сырский говорит: «У нас не хватает времени, мы по месяцу в учебке держим мобилизованных и надо увеличить мобилизацию». Это что? Это слова мясника, человека, который в этом интервью прямо признает: мы закидываем врага мясом, жизнями наших людей. Это шок! Это говорится в интервью западной прессе», – заявил Мосийчук.