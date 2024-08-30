«Ситуация катастрофическая» – украинский военный о положении под Покровском

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 16:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


У Украины катастрофическая ситуация под Покровском – российская армия развивает значительный успех при минимальных потерях. При этом украинское командование не показывает готовности адекватно реагировать на ситуацию.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа» заявил ВСУшник с позывным «Историк», который находится на Покровском направлении.

У Украины катастрофическая ситуация под Покровском – российская армия развивает значительный успех при минимальных...

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«Сейчас уже ситуация обретает форму катастрофической… Несложно увидеть карту Deep State, которая зачастую идет с замедлением, на данный момент ситуация может быть еще более худшей. На данный момент такого нет, что танковые прорывы, зашли, замкнули и тому подобное, но то, что происходит, вялотекущим наступлением точно нельзя назвать, поскольку противник имеет успех.

Успех значительный, причем, с минимальными для него потерями. По крайней мере, что касается Новогродовки… Продвижение очень значительное, это уже не вялотекущее, как если сравнивать с Часов Яром, головой бьются они, или как при всей кровопролитности боев за Бахмут», – сказал он.

«Сейчас подошли к городу Новогродовка, 16 тысяч жителей – она осталась целой со всей инфраструктурой, ее заняли. Сейчас уже бои за Селидово идут. Это прям рядом от Покровска. Суть в том, что противник имеет успех, а контрмер у нас на данный момент я не вижу. Меня пугает то, что происходит, и те реакции на вызовы», – заключил «Историк».

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