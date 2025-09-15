«Ситуация хуже, чем в Великую Отечественную» – в Москве требуют повысить зарплаты спецслужбам

В условиях постоянной угрозы терактов, пора повышать жалование ФСБ, полиции и Росгвардии до уровня фронтовиков.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Противники тоже готовятся к каким-то мероприятиям, терактам, ударам по нашей территории . Мы тоже это все видим, знаем, где-то пытаемся нивелировать», – сказал Клинцевич.

«Осень будет достаточно насыщенной с точки зрения информации, поступающей с фронта. Будут и большие крупные операции, будут и новые упоминания новых наших союзников в больших подразделениях.

«Мы с удовольствием смотрим фильмы советского периода про войну СМЕРШа с Абвером. Десятками тысяч к нам засылались шпионы, работали целые созвездия различных разведшкол, и мы достаточно эффективно их останавливали.

Но сейчас ситуация еще более сложная, потому что не всегда нужно даже засылать. Социальные сети позволяют вербовать здесь шпионов и противников.

Поэтому здесь, конечно, нам как обществу нужно не стесняться помогать нашим правоохранителям. Нужно повышать социальное обеспечение сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС до уровня фронтовиков.

Потому что они тоже на фронте, они тоже не спят целыми днями и рискуют своими жизнями», – добавил выступающий.